A 2.185 metri di quota, nella Valle di Susa e ai piedi del Rocciamelone, il rifugio La Riposa è il primo rifugio inclusivo delle Alpi. La struttura, sopra Mompantero, accoglie persone con disabilità. Il progetto, della Fondazione Un Passo Insieme di Val della Torre, si occupa di disabilità cognitive, psichiatriche, neuromotorie, relazionali. La gestione, affidata dal Comune di Mompantero, ha introdotto un'equipe di professionisti sanitari e sociosanitari per ospitalità assistita.

Sostegno istituzionale

Nel 2026, la Città metropolitana di Torino ha contribuito al progetto.

Il vicesindaco Jacopo Suppo, incontrando operatori e ospiti, ha detto: “Siamo contenti di avere dato una mano a questa esperienza sfidante e ben riuscita, una vera occasione di crescita collettiva ideata dagli amici della Fondazione di Val della Torre che hanno colto a pieno il senso di inclusione e di armonia offerto dal territorio montano”. Andrea Vezzoli, direttore esecutivo della Fondazione, ha affermato: “Abbiamo creato questo progetto per permettere a tutte le persone che vivono uno stato di fragilità di entrare in contatto con la montagna, regno da sempre di inclusione e benessere”.

Rifugio La Riposa: struttura

Il rifugio La Riposa, a 2.185 metri a Mompantero, è raggiungibile in auto e base per escursioni Rocciamelone.

Offre tre camere da sei posti e una camerata da ventidue posti con letti a castello. È aperto tutti i giorni da fine giugno ad agosto e nei weekend di settembre e ottobre. Da agosto 2025, la gestione della Fondazione Un Passo Insieme integra ragazzi con disabilità.

Contatti e accessi

Il rifugio si trova in località Riposa, Mompantero. Contatti e prenotazioni via telefono ed email. Sebbene l'accesso diretto per disabilità motoria non sia provvisto, personale specializzato e la Fondazione garantiscono accoglienza e supporto per ospiti con fragilità.