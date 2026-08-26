Un vasto incendio sta devastando il Parco nazionale dell’Alta Murgia, in Puglia, da ieri pomeriggio, martedì 25 agosto. Le fiamme, divampate nell'area compresa tra i comuni di Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato, nel Barese, hanno già distrutto circa 500 ettari di vegetazione.

Il rogo, ancora attivo, ha interessato anche il poligono di tiro dell’Esercito e l’ex polveriera, ampliando la complessità delle operazioni. Le attività di contenimento e spegnimento sono rese estremamente difficili dal forte vento, che continua a cambiare direzione, alimentando il fronte del fuoco e ostacolando l'intervento delle squadre di soccorso.

L'imponente dispiegamento di forze per contrastare le fiamme

Sul posto è in atto un'imponente mobilitazione di risorse. Sono operative 12 squadre e 15 mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Bari, supportati dai colleghi dei comandi di Foggia e Taranto. A questi si aggiunge la Colonna mobile regionale Aib del Molise, a testimonianza della gravità della situazione.

Il dispositivo di soccorso aereo è altrettanto significativo: tre Canadair e due elicotteri stanno effettuando numerosi lanci d’acqua dall’alto. Questo supporto aereo è cruciale per contrastare l’avanzata delle fiamme e fornire un valido aiuto alle squadre impegnate nelle difficili operazioni di spegnimento a terra.

I vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente da oltre 18 ore.

I soccorritori hanno riferito che «la situazione è in continua evoluzione», sottolineando la persistente complessità dovuta alle avverse condizioni meteorologiche e alla vastità dell'area interessata.

Il valore del Parco nazionale dell’Alta Murgia

Il Parco nazionale dell’Alta Murgia, istituito nel 2004, rappresenta un'area protetta di fondamentale importanza. Si estende su una superficie di oltre 68 mila ettari, abbracciando territori nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani. La sua missione è tutelare un prezioso patrimonio naturale e paesaggistico.

Il parco è caratterizzato da una vasta distesa di praterie, boschi e habitat di pregio, oltre a custodire numerosi siti di interesse storico e archeologico. Questa area è riconosciuta come uno dei principali polmoni verdi della Puglia e ospita una ricca e diversificata biodiversità, rendendo l'incendio un danno ecologico di proporzioni considerevoli.