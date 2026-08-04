Il Parco delle Cascate del Tuorno, un nuovo e significativo attrattore naturalistico, sarà inaugurato a Vietri di Potenza domenica 9 agosto alle ore 18. Questo innovativo spazio escursionistico, che si estende per circa 1,6 chilometri, è stato concepito per offrire ai visitatori un'esperienza immersiva in un ambiente di eccezionale valore naturalistico. I nuovi percorsi escursionistici permettono di raggiungere agevolmente le suggestive cascate del Vallone del Tuorno e la già rinomata Cascata Grande, arricchendo l'offerta turistica della Basilicata.

Il progetto, realizzato dal Comune di Vietri di Potenza, ha visto la creazione di itinerari di diversa difficoltà, pensati per congiungersi e intrecciarsi armoniosamente con i sentieri preesistenti sul versante di Savoia di Lucania. Il sindaco Christian Giordano ha enfatizzato l'importanza di questa iniziativa, dichiarando che la “valorizzazione del patrimonio ambientale non conosce confini amministrativi”. Ha inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione a proseguire la collaborazione con i comuni limitrofi e gli operatori del settore, al fine di costruire una rete integrata di percorsi, esperienze e servizi che possano rendere l'intera area sempre più attrattiva e fruibile.

Un'offerta completa per gli amanti della natura

Lungo il percorso attrezzato del Parco delle Cascate del Tuorno, i visitatori troveranno una serie di servizi pensati per migliorare l'esperienza. Sono state allestite aree picnic e barbecue, ideali per una sosta rilassante, e un'area solarium posizionata direttamente sul corso d'acqua. Le famiglie con bambini potranno usufruire di un'area giochi dedicata. Il parco include anche zone per la valorizzazione della flora autoctona, con essenze codificate, e accessi inclusivi che facilitano l'avvicinamento al torrente. Numerosi punti panoramici e scorci inediti attendono di essere scoperti, offrendo prospettive uniche sul paesaggio circostante.

Dettagli del progetto e sostenibilità

I lavori di realizzazione del parco, iniziati nel giugno 2025, sono stati eseguiti seguendo rigorosi principi di ingegneria naturalistica. Questa metodologia ha garantito il pieno rispetto del contesto ambientale di altissimo pregio, minimizzando l'impatto sull'ecosistema. L'area interessata dall'intervento si sviluppa lungo la Strada Provinciale 12 Vietrese, un'arteria che collega Vietri di Potenza a Savoia di Lucania e ad altri pittoreschi paesi del Melandro. Il Comune di Vietri di Potenza ha potuto concretizzare questo ambizioso progetto grazie a un finanziamento di 500 mila euro. Tale somma è stata ottenuta attraverso la partecipazione al programma “Infrastrutture Verdi”, un'iniziativa sostenuta da fondi europei e gestita mediante un Avviso Pubblico della Regione Basilicata.

Le Cascate del Tuorno: un tesoro naturalistico della Basilicata

Le cascate del Vallone del Tuorno rappresentano un vero e proprio tesoro naturalistico, un'oasi incontaminata incastonata nel cuore della Basilicata. Quest'area, situata tra Savoia di Lucania e Vietri di Potenza, è caratterizzata da un affluente del Melandro che forma una decina di spettacolari salti d'acqua. Tra questi spicca una cascata principale che raggiunge i 22 metri di altezza, creando uno scenario di rara bellezza. Il sito, riconosciuto anche come parte del FAI (Fondo Ambiente Italiano), conserva elementi di grande interesse storico e naturalistico, come un antico mulino e la presenza di acque solforose. Il nuovo Parco delle Cascate del Tuorno mira a valorizzare ulteriormente questo straordinario patrimonio, rendendolo accessibile e fruibile a un pubblico sempre più vasto, offrendo un contesto ideale per escursioni indimenticabili e attività all'aria aperta.