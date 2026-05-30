La Juventus si prepara a una sessione di mercato estiva in cui le uscite giocheranno un ruolo chiave. Due giocatori sotto i riflettori sono Andrea Cambiaso e Jonathan David. Il primo è un laterale della Nazionale italiana corteggiato da club europei di primo piano, mentre il secondo, attaccante canadese, non ha ancora convinto pienamente. Le cessioni potrebbero liberare risorse importanti per nuovi innesti di qualità.

Juventus pronta a cedere Cambiaso: Barcellona in pole position

Andrea Cambiaso potrebbe salutare Torino già nella prossima estate.

Il laterale classe 1999 è seguito con attenzione dal Barcellona, dove l’allenatore Flick apprezza le sue qualità e avrebbe chiesto uno sforzo per portarlo in Spagna. La Juventus, consapevole del valore del giocatore, non intende svendere: la richiesta è di circa 50 milioni di euro. L’eventuale cessione permetterebbe di finanziare direttamente nuovi rinforzi in entrata, rendendo la strategia estiva più flessibile.

Jonathan David non è incedibile: i piani bianconeri

Jonathan David, arrivato dal Lille con grandi aspettative, non ha ancora trovato continuità nelle prestazioni. La Juventus valuta eventuali offerte ritenute soddisfacenti, senza chiudere completamente le porte. L’attaccante canadese potrebbe rappresentare una pedina di mercato importante, con un valore stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

La società piemontese considera la cessione solo a titolo definitivo, evitando prestiti che non garantirebbero ritorni economici significativi.

Strategie di mercato Juventus: le uscite finanziano gli ingressi

La gestione estiva dei bianconeri dipenderà in gran parte dalle operazioni che verranno concluse in uscita. Cambiaso e David rappresentano profili che potrebbero liberare risorse importanti per investimenti mirati su giocatori di livello internazionale capaci, nel tempo, di rappresentare un valore aggiunto. La dirigenza continua a monitorare diversi obiettivi offensivi, con l’obiettivo di rafforzare il reparto e garantire competitività sia in Italia sia in Europa. La strategia punta quindi a combinare cessioni redditizie e acquisti mirati.