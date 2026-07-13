Nel 2025, in Molise, una quota significativa di veicoli circolava senza la necessaria copertura assicurativa. Su un totale di 294 mila mezzi, ben 17 mila, pari al 5,9%, risultavano non assicurati. Questa percentuale si allinea strettamente alla media nazionale, che si attesta al 5,8%, evidenziando un fenomeno diffuso su tutto il territorio.

Contenziosi post-incidente e differenze regionali

La regione Molise si distingue anche per l'elevata incidenza di contenziosi civili scaturiti da incidenti stradali, con una percentuale che raggiunge il 26%. Questo dato la colloca tra le aree del Sud Italia con i livelli più alti in termini di controversie legali.

Il primato per la più alta percentuale di contenziosi spetta alla Campania, dove il 41% degli incidenti sfocia in dispute civili, con picchi che superano il 40% nelle province di Napoli e Caserta. Anche la Calabria presenta un'incidenza rilevante, pari al 28%. Puglia e Sicilia, pur mostrando livelli intermedi, registrano comunque valori superiori alla media nazionale, che si ferma al 16%.

Il quadro nazionale dei veicoli senza assicurazione

Il fenomeno della mancata assicurazione non è circoscritto a singole regioni, ma rappresenta una problematica di vasta portata a livello nazionale. Un'analisi approfondita del parco veicoli circolante in Italia ha rivelato che su 47 milioni di automobili, ben 9 milioni sono prive di polizza RC Auto.

Questa situazione è particolarmente critica in alcune province, dove il tasso di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa può arrivare fino al 40%.

La gravità del problema si estende anche al settore delle due ruote. Su un totale di 8 milioni di motocicli in circolazione, circa 3 milioni risultano senza assicurazione. In determinate aree geografiche, la percentuale di motocicli privi della necessaria copertura raggiunge un allarmante 90%. Questi dati sottolineano la serietà del fenomeno legato all'aggiramento dell'obbligo assicurativo, con implicazioni significative per la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini.