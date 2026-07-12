A partire dal 16 luglio 2026, entra in vigore l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici circolanti sul territorio italiano. Questa significativa novità, introdotta dal nuovo Codice della strada approvato a fine 2024, interesserà circa un milione di proprietari privati, che dovranno dotarsi di una polizza di responsabilità civile specifica.

La misura prevede la stipula di una polizza RC Auto dedicata, con costi annuali che si attestano tra i 35 e i 55 euro per una copertura base. Tuttavia, per chi desidera integrare garanzie accessorie, il costo può salire fino a 150 euro l'anno.

L'introduzione di tale obbligo comporterà una spesa complessiva stimata in circa 50 milioni di euro annui per gli utenti.

Dettagli e implicazioni della nuova normativa

La copertura assicurativa obbligatoria è finalizzata a risarcire i danni causati a terzi durante la guida del monopattino. Questi includono lesioni a pedoni o ciclisti e danni ad altri veicoli. È fondamentale sottolineare che una generica polizza RC capofamiglia non sarà sufficiente: la polizza valida dovrà riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo per avere validità legale. Per coloro che non si adegueranno all'obbligo, sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da 100 a 400 euro.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della normativa, non sarà applicato il sistema dell'indennizzo diretto.

Una circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 24 aprile 2026 ha stabilito che, per questo periodo transitorio, i sinistri causati dai monopattini saranno gestiti attraverso la procedura di risarcimento ordinario. L'Ivass avrà il compito di fornire al Ministero un report semestrale sull'andamento dei sinistri, monitorando l'efficacia della misura.

Ruolo degli enti e prospettive future

Dal 16 luglio 2026, le compagnie assicurative saranno tenute a rendere disponibili le coperture RC Auto specificamente dedicate ai monopattini elettrici. Contestualmente, troveranno piena applicazione le disposizioni relative all’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, come stabilito dagli articoli 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.

Verrà inoltre estesa la disciplina del Sistema Carta Verde, che regola la copertura assicurativa per i veicoli in circolazione internazionale.

Nonostante l'importanza della misura, sono state sollevate alcune criticità. Assoutenti ha evidenziato la persistente scarsità di controlli da parte delle forze dell’ordine e il rischio concreto di speculazioni o discriminazioni a livello territoriale. Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha dichiarato: “Nel settore dei monopattini regna ancora il far west… questo perché i controlli da parte delle forze dell’ordine sono del tutto insufficienti. Invitiamo inoltre il governo alla massima vigilanza, allo scopo di evitare che il nuovo obbligo si presti a speculazioni e soprattutto a discriminazioni a livello territoriale.”

D'altra parte, Vincenzo Sanasi d’Arpe, amministratore delegato di Consap, ha sottolineato come l’avvio dell’obbligo assicurativo rappresenti una tappa significativa nell’evoluzione del sistema di salvaguardia della mobilità urbana.

L'estensione delle coperture assicurative e l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada offriranno maggiori tutele ai cittadini e rafforzeranno la protezione delle vittime di incidenti, in linea con gli obiettivi di sicurezza e responsabilità.