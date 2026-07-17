Nel mese di giugno, il prezzo medio per l’assicurazione Rc Auto in Calabria ha raggiunto i 524,43 euro. Questo valore rappresenta un incremento dello 0,4% se confrontato con lo stesso periodo dell'anno precedente, segnalando una leggera ma costante crescita dei costi assicurativi nella regione. Inoltre, il premio medio calabrese si posiziona 33,77 euro al di sopra della media nazionale, un dato che sottolinea le peculiarità e le dinamiche specifiche del mercato assicurativo locale.

L'analisi delle garanzie accessorie evidenzia le preferenze degli automobilisti calabresi.

L’assistenza stradale si conferma la più scelta, essendo stata aggiunta nel 33,3% delle polizze con un costo medio di 23,95 euro. Segue la copertura per gli infortuni del conducente, selezionata nel 22% dei contratti, con un prezzo medio di 35,06 euro. La polizza furto e incendio, pur essendo scelta da una percentuale minore di assicurati (9,8%), si distingue per il suo costo medio elevato, pari a 137,71 euro. Questa garanzia si configura come la più onerosa nella regione, con un prezzo che supera significativamente la media nazionale, attestata a 112,30 euro, riflettendo forse una maggiore percezione del rischio o specificità territoriali.

Variazioni provinciali dei premi Rc Auto

Un'analisi approfondita dei premi Rc Auto mette in luce differenze significative e dinamiche variegate tra le province della Calabria.

Crotone si conferma la provincia con i costi assicurativi più elevati, con un esborso medio che raggiunge i 608,08 euro. Nonostante ciò, Crotone ha registrato la contrazione più marcata dei prezzi, con una diminuzione del -9,4% rispetto a giugno 2025, un dato che potrebbe indicare una fase di riequilibrio. In netto contrasto, Catanzaro si distingue per offrire i premi più contenuti a livello regionale, con una media di 488,43 euro, accompagnata da un calo più modesto, pari allo 0,2% rispetto all'anno precedente.

L'andamento dei prezzi mostra una tendenza opposta nella provincia di Cosenza, che ha fatto registrare il rincaro più elevato dell'intera regione. Qui, l'aumento dei premi si è attestato al 14%, portando il costo medio a 516,49 euro.

Al contempo, altre province hanno visto una diminuzione dei costi: Vibo Valentia e Reggio Calabria hanno beneficiato di significative riduzioni nei prezzi medi delle polizze auto, con cali rispettivamente del 6,8% e del 5,2%, contribuendo a un quadro regionale complesso e diversificato.

Vibo Valentia: calo significativo dei premi

Concentrando l'attenzione su Vibo Valentia, si osserva che questa provincia si colloca tra quelle calabresi che hanno beneficiato della maggiore diminuzione dei premi Rc Auto nel corso dell'ultimo anno. La riduzione specifica, pari al 6,8%, conferma una chiara tendenza al ribasso dei costi assicurativi per gli automobilisti vibonesi. Questo dato si inserisce in un contesto regionale più ampio, caratterizzato da variazioni significative e dinamiche eterogenee tra le diverse aree geografiche della Calabria, dove alcune province vedono aumenti e altre riduzioni.

In sintesi, i dati raccolti dipingono un quadro di un mercato assicurativo calabrese in costante evoluzione, caratterizzato da oscillazioni significative. Queste variazioni sono influenzate non solo dal premio medio complessivo, ma anche dalle specifiche scelte relative alle garanzie accessorie da parte degli assicurati. La situazione mostra una chiara dinamica differenziata a livello provinciale, con alcune aree che registrano incrementi nei costi assicurativi e altre che, al contrario, beneficiano di apprezzabili riduzioni, riflettendo la complessità e la specificità del territorio regionale.