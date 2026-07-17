In Calabria il costo medio dell'Rc Auto a giugno si è attestato a 524,43 euro, con una spesa superiore di 33,77 euro rispetto alla media nazionale. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il prezzo registra un aumento dello 0,4%.
Il dato emerge dall'Osservatorio assicurativo di Segugio.it.
Le garanzie accessorie più richieste
Tra le coperture aggiuntive più scelte dagli automobilisti calabresi c'è l'assistenza stradale, inserita nel 33,3% dei casi, con un prezzo medio di 23,95 euro.
Segue la garanzia per gli infortuni del conducente, scelta dal 22% degli assicurati, con un costo medio di 35,06 euro.
Il furto e incendio è invece stato selezionato dal 9,8% degli automobilisti, con un prezzo medio di 137,71 euro.
Proprio il furto e incendio risulta la garanzia accessoria più costosa nella regione, con un prezzo medio superiore alla media nazionale, pari a 112,30 euro.
Le differenze tra le province
Crotone è la provincia calabrese con il premio medio più alto: 608,08 euro. Allo stesso tempo registra la diminuzione più significativa rispetto a giugno 2025, con un calo del 9,4%.
I prezzi più contenuti si trovano invece a Catanzaro, dove la media è di 488,43 euro, con una riduzione dello 0,2%.
In controtendenza Cosenza, che segna l'aumento più rilevante della regione: +14%, con un premio medio di 516,49 euro.
Vibo Valentia e Reggio Calabria registrano invece diminuzioni rispettivamente del 6,8% e del 5,2%.