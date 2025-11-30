Sabato 29 novembre 2025 Bologna ha conosciuto uno dei suoi rari momenti in cui tradizione e innovazione si incontrano nello stesso spazio, nella stessa giornata. Da una parte l'accensione del grande albero di Natale proveniente da Grizzana Morandi, affiancato dall'illuminazione della Torre Asinelli, simbolo senza tempo della città; dall'altra l'inaugurazione della nuova via Riva Reno , con il suo canale riportato alla luce dopo decenni passati sotto metri di asfalto.

Il centro ha vissuto una duplice festa, che ha attirato residenti, visitatori, curiosi, famiglie e tanti cittadini sono tornati appositamente per assistere a uno dei momenti più significativi del recente percorso di riqualificazione urbana.

Un giorno che può essere definito come una piccola svolta nella percezione degli spazi pubblici bolognesi.

L'albero di Natale: un gesto collettivo che si ripete ogni anno, ma che cambia

L'accensione dell'albero in Piazza del Nettuno è un evento profondamente radicato nella tradizione cittadina. Eppure, ogni anno qualcosa cambia: la provenienza dell'abete, l'atmosfera, la partecipazione, la luce che avvolge la piazza e le emozioni di chi assiste.

Quest'anno l'albero è arrivato da Grizzana Morandi , un territorio che da sempre mantiene un legame speciale con Bologna. È stato collocato accanto alla Fontana del Nettuno nei giorni precedenti l'evento, lasciando intuire come sarebbe apparso nel momento della sua illuminazione ufficiale.

Quando le luci si sono accese, puntuali nel tardo pomeriggio, la piazza ha reagito come sempre fa la città quando riconosce un gesto simbolico: un misto di stupore, calore collettivo e quel senso di appartenenza che solo la condivisione della bellezza può generare.

Le luci dell'albero resteranno accese ogni giorno dalle 17 all'1 di notte , portando alla città un'atmosfera luminosa che accompagna l'intero periodo delle festività. Le famiglie, soprattutto con bambini, si fermano a lungo, fotografando ogni dettaglio; gli adulti hanno continuato a guardare la scena mentre parlavano tra loro, come se quell'istante fosse la sospensione ideale di una routine sempre troppo veloce.

La Torre Asinelli illuminata: un faro sul passato che incontra il presente

In contemporanea con l'albero, anche la Torre Asinelli è stata illuminata, diventando un elemento scenografico perfettamente integrato nel clima festivo. Chiunque viva Bologna sa quanto sia forte il legame con le Due Torri, e quanto la loro presenza definisce il senso di identità urbana.

L’illuminazione speciale conferisce alla Torre Asinelli un ruolo che va oltre quello architettonico: diventa una linea verticale che collega simbolicamente ciò che la città è stata e ciò che sta diventando; un punto di riferimento che accompagna il percorso di rinnovamento urbano che negli ultimi anni ha trasformato molte parti del centro storico.

Via Riva Reno: il ritorno dell’acqua in un tratto di città che l’aveva dimenticata

Il momento di festa non si è fermato alle luci di Piazza del Nettuno. Anzi, è stato proprio il secondo appuntamento della giornata ad aggiungere un significato nuovo a tutto l’evento complessivo: la riapertura del canale di via Riva Reno.

Per Bologna, città che nel corso del Novecento aveva progressivamente coperto buona parte dei propri canali, riportare l’acqua allo scoperto ha un valore che va ben oltre la riqualificazione estetica. È un gesto simbolico: un modo per recuperare un pezzo della propria storia idrica, ma reinterpretandolo secondo logiche contemporanee.

Il cantiere, iniziato nella primavera del 2024, ha rimosso la vecchia copertura e ha consentito la messa in sicurezza delle spalle strutturali del canale, prima di procedere con la sistemazione degli spazi pubblici circostanti.

Il risultato è un tratto di naviglio nuovamente visibile, armonizzato con percorsi pedonali pensati per accompagnare i flussi di chi cammina, si ferma, osserva o semplicemente attraversa la zona.

Una nuova piazzetta pedonale: un piccolo spazio che cambia la percezione dell’intero quartiere

Il cuore del progetto è rappresentato dalla nuova piazzetta pedonale, che si affaccia direttamente sulle acque del canale. Non è una piazza monumentale, non ambisce a essere un punto iconico come Piazza Maggiore o Santo Stefano; e proprio per questo riesce a esprimere un carattere distintivo.

È uno spazio raccolto, quasi intimo, pensato per le persone che vivono e attraversano quotidianamente la via. L’inserimento di 13 nuovi alberi, insieme a piccole aiuole e porzioni di verde urbano, ha trasformato un’area che un tempo era esclusivamente dedicata al passaggio delle automobili in un luogo residenziale, familiare e più umano.

Il cambiamento è evidente anche solo osservando come i cittadini hanno reagito nelle prime ore dall’inaugurazione: i bambini si sono fermati a guardare l’acqua, alcuni residenti hanno scattato fotografie da condividere, altri si sono seduti a parlare come se quello spazio fosse stato lì da anni.

Un intervento urbano che dialoga con il futuro della mobilità

Via Riva Reno non cambia soltanto dal punto di vista estetico. La riqualificazione è infatti connessa al progetto del tram di Bologna, destinato a diventare una delle infrastrutture principali per la mobilità sostenibile dei prossimi anni.

Il trattore inaugurato ospiterà la Linea Rossa in direzione periferia. Come in tutto il centro storico, il tram sarà alimentato a batteria , una scelta che consente di evitare l'installazione della linea aerea di contatto e di preservare così la purezza visiva del contesto urbano.