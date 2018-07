Corsi e ricorsi storici nel 'caso Trapani'. La trattativa che doveva portare la società nelle mani dell'imprenditore Francesco Agnello sarebbe saltata, stando a quanto affermano le fonti interne al club, nello specifico la dottoressa Paola Iracani che svolge il ruolo di amministratore delegato dalla famiglia Morace. Ma come riporta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Agnello afferma ben altro, sostenendo di essere diventato titolare della metà delle quote societarie del club e che il prossimo 30 luglio formalizzerà l'acquisto del rimanente 50 per cento. Oltretutto, in una lettera che l'imprenditore campano ha inviato alla dottoressa Iracani, viene contestato l'allontanamento da Trapani di Marco Valentini e Massimiliano Favo che lui aveva scelto come direttore sportivo ed allenatore [VIDEO].

Un giallo in piena regola? Si, a tutti gli effetti. Però, a voler usare maggiore attenzione, ci ricorda una querelle di quasi 16 anni fa, protagonista lo stesso Francesco Agnello che all'epoca, era il 2002, avrebbe tentato di rilevare la Sambenedettese dalle mani dell'allora proprietario Luciano Gaucci.

La querelle Agnello-Gaucci del 2002

Siamo a settembre del 2002, la Sambenedettese milita in Serie C1 ed è in mano all'imprenditore Luciano Gaucci al cui nome sono legati i successi del Perugia negli anni '90. Sotto la sua gestione, la società marchigiana ha ottenuto due promozioni, ma per l'appunto il 21 settembre del 2002 il club è ufficialmente in vendita. Qualche giorno dopo (il 25 settembre) si fa avanti Francesco Agnello, imprenditore attivo nel settore delle acque minerali che, a distanza di poche ore, annuncia di essere diventato proprietario del club, tant'è che parla da presidente proiettandosi all'imminente gara di campionato contro il Teramo.

Il 30 settembre Gaucci irrompe però con un'affermazione clamorosa, sottolineando che la Samb è ancora di sua proprietà. Interviene l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto che vuole vederci chiaro, nel frattempo però Agnello sembra essersi volatilizzato. Passa ancora qualche giorno ed il suo portavoce Guido Arata fa sapere che "l'atto stilato dal notaio indica chiaramente che Agnello è l'unico proprietario del club". L'atto esiste, ma Luciano Gaucci evidenzia per tutta risposta che "il signor Agnello ha cercato di comprare la società con assegni scoperti, dunque è saltato tutto". Per farla breve, la società sarebbe dunque tornata all'ex presidente del Perugia e l'episodio, oltre sconcertare l'intera città marchigiana, spiazzò anche Spartaco Landini ed il citato Guido Arata ai quali Agnello si era rivolto per preparare il terreno al suo ingresso nel mondo del calcio.

Le similitudini

Non sappiamo con certezza cosa sia accaduto [VIDEO] e, dunque, non possiamo sapere cosa abbia fatto saltare una trattativa che fino a poche prima sembrava in discesa.

Però, almeno nello svolgimento dei fatti, non possiamo non notare più di una similitudine tra il 'giallo Trapani' ed il 'pasticcio Samb', ad iniziare dalle due parti in causa che affermano cose opposte. Anche in questo caso c'è la proprietà del club siciliano che parla di una cessione sfumata e la controparte che sostiene, invece, di aver rilevato la metà delle quote societarie. Cosa sia accaduto possiamo solo ipotizzarlo, ma anche in questo caso non è affatto semplice. Francesco Agnello però è piuttosto recidivo circa i suoi falliti approcci nel mondo del calcio, visto che negli anni a venire avrebbe tentato anche con Foggia, Torino e Casertana. Insomma, nel massimo rispetto della persona che non conosciamo e sulla quale, pertanto, non possiamo esprimere un vero giudizio, si tratta comunque di elementi che non fortificano la sua credibilità.