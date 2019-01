Annuncio

Martedì 12 marzo si disputerà la partita di ritorno tra Juventus e Atlético Madrid, valida per gli ottavi di finale della Champions League [VIDEO]. Il match verrà giocato all’Allianz Stadium e avrà inizio alle ore 21.00. In occasione della sfida casalinga contro i Colchoneros, la società bianconera ha comunicato in queste ore le modalità di acquisto dei biglietti, nonché il listino dei prezzi. A breve comincerà la fase di prelazione per gli abbonati, mentre per la vendita libera bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Prezzi dei biglietti a partire da 60 euro per gli abbonati

La fase di prelazione per gli abbonati comincerà alle ore 10.00 di venerdì 25 gennaio e proseguirà fino alle ore 23.59 di mercoledì 30 gennaio.

Seguirà la fase di prelazione per gli abbonati posti UEFA, che avrà inizio alle ore 10.00 di venerdì 1 febbraio e terminerà alle ore 23.59 di domenica 3 febbraio. A questo punto, ci sarà la vendita riservata J1897, aperta per la sola giornata di lunedì 4 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 23.59. Infine, per la vendita libera, bisognerà attendere giovedì 7 febbraio alle ore 10.00. La società bianconera non ha ancora cominciato i dettagli relativi a quest’ultima fase di vendita, mentre per quelle precedenti sì.

I prezzi dei biglietti partiranno da 60 euro nella Sud o Nord al 1° o 2° e arriveranno fino ad un massimo di 225 euro nella Est Centrale al 1°. Ci saranno posti a 135 euro nella Sud o Nord al 2°, mentre con 140 euro ci si potrà sedere nella Ovest Laterale al 2° (160 euro al 1° di questo settore).

Si spenderanno 155 euro per la Est Laterale al 2° (180 euro al 1° di questo settore), nonché per la Ovest al 2°. Per quanto riguarderà la Est Centrale al 2° la spesa sarà di 205 euro. Infine, per chi sceglierà di assistere alla partita tra Juventus e Atlético Madrid dalla Tribuna Family, il prezzo del biglietto sarà di 180 euro.

Dove acquistare i biglietti per Juventus-Atlético Madrid

I biglietti per la delicata partita di Champions League [VIDEO] potranno essere acquistati sul portale Sport.ticketone.it oppure attraverso il call center TicketOne 892.101. Bisognerà essere in possesso della tessera del tifoso. A disposizione anche le ricevitorie abilitate e i punti vendita Plus. Ci sarà la possibilità di utilizzare anche il credito maturato nel proprio abbonamento, ma solamente online, telefonicamente o recandosi presso i punti vendita di Corso Rosselli 206/A a Torino o Via Bruno Cassinari 15 a Milano. In questo caso, però, bisognerà ricordare che non potrà essere effettuato il cambio di nome.,