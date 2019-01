Annuncio

Il Calciomercato della Juventus strizza l’occhio ai giovani. I dirigenti bianconeri, oltre a monitorare i grandi campioni, non tralasciano i fuoriclasse del futuro. I bianconeri seguono Trincao, attaccante portoghese corteggiato da più parti, e dovranno superare una concorrenza folta e agguerrita per assicurarsi il centrocampista del Brescia Tonali, astro nascente del calcio italiano. Per la difesa il sogno è De Ligt, centrale dell’Ajax ma si tiene monitorata anche la situazione Christensen in rotta con il Chelsea.

Calciomercato Juventus: per l’attacco si guarda a Trincao

Sul taccuino del calciomercato della Juventus [VIDEO] come detto c’è Trincao, mancino di 19 anni di proprietà del Braga che in Portogallo paragonano a Cristiano Ronaldo.

Il club portoghese ha provato a proteggere il suo gioiellino con una clausola rescissoria di 30 milioni che però non ha spaventato le pretendenti. L’Inter segue il ragazzo da molto tempo così come fa il Manchester City, ma insistenti rumors parlano anche di un forte interessamento dei campioni d’Italia. Piede sinistro ma capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Nello specifico Trincao ama partire largo per poi accentrarsi e creare scompiglio nelle difese avversarie grazie alle ottime doti di dribbling. L’Italia ha già conosciuto il talento lusitano all’Europeo Under 19. In finale contro gli azzurrini il lusitano ha segnato uno dei gol che ha permesso alla sua Nazionale di vincere il titolo. Proprio nel corso della rassegna continentale il mondo ha scoperto il suo talento grazie al titolo di capocannoniere del torneo vinto con 5 gol in altrettante presenze.

Questa doveva essere la stagione dell'esordio in prima squadra ma un problema alla caviglia lo ha frenato. Il Braga lo aspetta per fargli conoscere il calcio dei grandi poi, in estate, si siederà al tavolo delle trattative ed, eventualmente, cederà il giocatore al miglior offerente.

Corsa a Tonali: c’è anche il club bianconero

Non solo talenti stranieri, il calciomercato della Juventus a giugno prossimo sarà incentrato anche sui talenti italiani. [VIDEO]Piace Chiesa della Fiorentina e intriga anche Sandro Tonali, regista del Brescia che l’anno scorso a 17 anni si è preso la maglia da titolare e non l’ha più lasciata. La sua crescita, tra mezzi tecnici straordinari e una personalità quasi da veterano, non è passata inosservata anche allo staff della Nazionale visto che Mancini lo ha già convocato nella selezione maggiore. Come per Trincao, anche per Tonali il paragone è da fare tremare le gambe visto che in molti lo hanno già eletto nuovo Pirlo. La prossima stagione la passerà, quasi sicuramente, lontano da Brescia: tutte le big di Serie A lo stanno monitorando.

Per lui ci sono il Milan, squadra per cui il regista tifa fin da quando era piccolo, il Napoli, la Juve e soprattutto la Roma che sembra essere avanti rispetto a tutti. Cellino chiede 30 milioni, ma è da escludersi che la trattativa possa chiudersi già sborsando 20 milioni di euro.

Paratici punta a ringiovanire la difesa

Non solo attacco e centrocampo, la Juventus va a caccia di giovani anche in difesa, reparto in cui l'età media è decisamente alta. Barzagli è ormai al tramonto della carriera e Chiellini viaggia ben oltre le trenta primavere. L’obiettivo numero uno è De Ligt che a 19 anni è già in cima alla lista della spesa dei migliori club europei, Barcellona in primis. Per gli addetti ai lavori il centrale dell’Ajax ha i numeri per diventare uno dei migliori del mondo nel suo ruolo e Paratici non vuole perdere l’occasione per mettere le mani sul talentuoso calciatore. Inizia a scaldarsi anche la pista Christensen del Chelsea. Rispetto agli altri giovani citati, il danese è più grande, classe 1996, ed ha molta più esperienza. La Juve lo ha messo nel mirino per il dopo Benatia. L’arrivo di Caceres è infatti solo una soluzione temporanea e in estate si provvederà a rimpiazzare il marocchino con un elemento un giovane dalle grandi prospettive. Il primo colpo per il futuro in realtà i bianconeri l'hanno già messo a segno. Si tratta di Romero, ventenne già titolare del Genoa che arriverà tra un anno e mezzo per 20 milioni di euro. Trincao, Tonali, De Ligt e molti altri, la prossima sarà l’estate dei giovani per il calciomercato della Juventus.