Il Calciomercato della Juventus non è solo Benatia, con cui continua il braccio di ferro, oppure i sogni Marcelo, Isco, Pogba. Nelle ultime ore è uscito un nome nuovo per la prossima estate, si tratta di Juan Manuel Mata, in scadenza di contratto con il Manchester United. Sempre in Inghilterra sembra che l’Arsenal abbia abbassato le richieste per cedere subito Ramsey.

Mata è la nuova idea per il calciomercato della Juventus

Il calciomercato della Juventus [VIDEO] sembra volersi muovere ancora una volta in direzione Inghilterra e pescando nuovamente dalla lista dei parametri zero.

Dopo Ramsey, a finire nel mirino dei dirigenti bianconeri è Juan Manuel Mata. Lo spagnolo andrà in scadenza di contratto a fine anno, i tentativi di rinnovo non sono andati a buon fine e sembra scontato che lascerà i Red Devils la prossima estate.

Su di lui, talento purissimo, c’è da tempo il Barcellona, dato da più parti come in pole position nella corsa e molto vicino al traguardo. La Juve però ci sta pensando, potrebbe inserirsi e non sarebbe sola perché anche il Paris Saint Germain avrebbe iniziato a considerare l’ipotesi. Difficile sapere se ci sono già stati dei contatti in una trattativa che comunque non si annuncia molto facile visto che Mata ha uno stipendio da otto milioni di euro all’anno, più di tutti i giocatori di Allegri, fatta eccezione per Ronaldo. Insomma, se si vuole spendere così tanto, forse anche di più, è necessario essere davvero sicuri di fare la scelta giusta.

Ramsey a gennaio non è più impossibile

La campagna d’Inghilterra per il calciomercato della Juventus non è finita qui. Continua il pressing per provare a portare a Torino Ramsey già a gennaio, [VIDEO]visti i continui problemi fisici di Khedira.

Paratici ha già trovato l’accordo con il giocatore per giugno quando sarà scaduto il suo contratto con l’Arsenal. L’intesa è stata raggiunta per un contratto di quattro anni a 8 milioni di euro a stagione. I dirigenti bianconeri però non si fermano qui, con i gunners hanno intavolato le trattative per arrivare al centrocampista subito, il muro dei londinesi sembra avere qualche crepa, se è vero come è vero che dalla richiesta di oltre 20 milioni si è già scesi a circa 11. L’accelerata è possibile anche nei prossimi giorni, ma la Juve vuole prima valutare bene la situazione dei giocatori in rosa. Senza dimenticare che comunque l’Arsenal prima di cedere il gallese deve trovare un rimpiazzo, per questo sta cercando in tutti i modi di acquistare Denis Suarez del Barcellona, mentre il secondo obiettivo è James Rodriguez in forza al Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid.

Da Benatia a Darmian le altre trattative della Juventus

Il calciomercato della Juventus è in ebollizione anche per il caso Benatia.

Il marocchino ha ricevuta una ricca offerta dal club del Qatar Al Duhail che si è mosso anche con i bianconeri offrendo 8 milioni più 6 di bonus per il cartellino. Il giocatore spinge per partire, i dirigenti vogliono convincerlo a rimanere ma le speranze sono sempre meno. Se davvero il difensore dovesse lasciare l’Italia si cercherà una soluzione tampone in prestito, Caceres e Bruno Alves le ultime idee, per poi dare la caccia ad un nuovo centrale di assoluto livello l'estate prossima e, proprio in questo senso, stanno salendo le quotazioni del talento dell’Ajax De Ligt. Rimane caldo anche il nome di Darmian, il corteggiamento dell’Inter non è stato efficace, il giocatore ha già dato la parola al club di Agnelli e l’affare con il Manchester United sembra essere concluso sulla base di un prestito con riscatto da effettuare a fine stagione. Per concludere l’operazione manca ancora un tassello: la cessione di Spinazzola. L’ex Atalanta vorrebbe rimanere e giocarsi le sue carte dopo essere guarito dall’infortunio, il Bologna spinge per averlo, nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per capire se lasciare le cose come stanno oppure se cambiare. Mancano 7 giorni alla fine delle trattative e il calciomercato della Juventus potrebbe regalare ancora tante sorprese.