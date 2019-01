Advertisement

Il Calciomercato del Milan è entrato nel vivo, con la necessità per Maldini e Leonardo di rinforzare la rosa di Gattuso [VIDEO] al fine di consentire ai rossoneri di duellare fino all'ultimo per conquistare un posto nella prossima Champions League.

Grandi manovre per i rossoneri: assalto a Piatek in estate

Il Milan continua a stare in pressing per Krzysztof Piatek, attaccante polacco del Genoa, sul quale c'è però la forte concorrenza della Roma. Entrambi i club, secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb' hanno chiesto informazioni negli scorsi mesi e continuano a lavorare per il polacco.

Valutazione alta, intorno ai 30 milioni di euro, ma i giallorossi dovranno sostituire uno fra Dzeko e Schick, mentre il Milan è alle prese con la situazione di Gonzalo Higuain. L’identikit del polacco, in effetti, corrisponde alle caratteristiche che il club rossonero cerca nei futuri acquisti, in tempi di Fair play finanziario: solo giocatori giovani, e con uno stipendio che non sia troppo alto.

Ad oggi, la conferma, anche per la prossima stagione, di Gonzalo Higuain è in forte dubbio. In estate, l'argentino potrebbe non essere riscattato dalla Juventus e approdare alla corte di Maurizio Sarri. Leonardo, per non rischiare di restare senza centravanti per la prossima stagione, si sarebbe attivato per provare a bruciare la concorrenza e portare a Milanello il giovane attaccante polacco. Molto dipenderà dalla volontà del polacco e dalle richieste di Preziosi [VIDEO], il quale non è solitamente noto per svendere i propri gioielli.

Calciomercato Milan: Pellegrini e Barella sono obiettivi concreti

Non solo Paquetá, diventato ufficialmente rossonero fino al 2023, con 35 milioni di euro più 10 di bonus nelle casse del Flamengo. In casa Milan si guarda al futuro, con un calciomercato che è pronto a infiammarsi a gennaio con vista su giugno.

Anche i rossoneri nell'elenco delle pretendenti per il centrocampista del Cagliari e della Nazionale, Niccolò Barella: è valutato 50 milioni, c'è la forte concorrenza del Napoli. Non sarà facile riuscire a superare le pretendenti nella corsa al talentuosissimo giocatore cagliaritano, specialmente vista l'attenzione dell'Uefa nei confronti della società rossonera, ma gli ottimi rapporti tra Leonardo e Giulini potrebbero agevolare la riuscita dell'operazione. Altro nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri è quello di Lorenzo Pellegrini, il quale sembrerebbe avere delle difficoltà per quanto riguarda il suo rinnovo con la Roma, che vorrebbe eliminare dall'accordo la clausola rescissoria.