Annuncio

Annuncio

Il Calciomercato di Serie B continua ad avere tante novità: nella giornata di ieri sono arrivate tante ufficialità [VIDEO]. Le società più attive in queste ore sono Carpi (che ieri ha ufficializzato il giovane centrocampista Coulibaly dall'Udinese), Salernitana (che segue Acampora e ci sta provando in queste ore con bomber Calaiò seguito da diversi club di Serie B), Livorno (che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kupisz è vicinissimo all'attaccante Moncini) ed Hellas Verona (la società veneta è ad un passo dall'attaccante Di Gaudio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione degli scaligeri in Serie A).

Le trattative di calciomercato di Serie B in diretta

Ore 12.00: il Cosenza, oltre a Calaiò, guarda sempre a Cissè per l'attacco.

Ore 11.20: Ufficiale! Arriva la prima ufficialità di giornata.

Advertisement

L'attaccante Allan Baclet passa dal Cosenza alla Reggina.

Ore 9.15: la Salernitana ha avanzato un'offerta a Calaio. Il bomber del Parma è seguito da numerose società di Serie B, tra cui il Cosenza.

Ore 8.00: il Lecce e Pucciarelli sono vicini, ma la trattativa non si può chiudere definitivamente [VIDEO]perchè Chievo Verona ed Empoli non si sono ancora accordate. Infatti c'era un accordo di prestito con obbligo di riscatto alla fine della stagione ed ora si sta cercando la formula migliore per cedere l'attaccante al Lecce.