Giornata molto importante quella del Calciomercato di Serie B. La chiusura delle trattative si avvicina e quindi Club iniziano ad insistere per arrivare loro obiettivi di calciomercato. La serie B è sempre pronta a dare soddisfazioni agli amanti del calciomercato e oltre alle voci che si susseguono [VIDEO], in questo momento sono tante le trattative in dirittura d'arrivo.

Calciomercato Serie B: le trattative in diretta

Ore 11.40: il Brescia è vicinissimo al centrocampista Moscati del Perugia.

Ore 11.00: due operazioni di mercato in uscita per il Lecce: Torromino è pronto a passare alla Juve Stabia. I campani sono riusciti a superare la concorrenza del crotone. Armellino, invece, seguirà il compagno di squadra Chiricò nel Monza di Berlusconi.

Ore 10.15: il Livorno per rafforzare l'attacco ha chiesto Mraz all'Empoli. Il calciatore è pronto a scendere in Serie B pur di avere più spazio. finora ha giocato pochissimo con la maglia dei toscani, eppure si è tolta la soddisfazione di segnare un gol in Serie A.

Ore 09:00: a sorpresa sembra essersi arenata la trattativa del Benevento con il Parma: Ceravolo era d'accordo per tornare al Benevento, [VIDEO] ma la richiesta del Parma per la attaccante di due milioni e mezzo è stata ritenuta eccessiva. La trattativa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, si è bruscamente arenata.