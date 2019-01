Annuncio

A breve tornerà protagonista la Champions League con gli ottavi di finale [VIDEO]. La Roma, assieme alla Juventus, figura tra le squadre qualificate dopo la fase a gironi. I giallorossi affronteranno il Porto nella doppia sfida del prossimo turno, contro cui non hanno precedenti positivi. La partita di andata verrà giocata allo Stadio Olimpico martedì 12 febbraio 2019 alle ore 21.00. La diretta tv sarà un’esclusiva di Sky, perciò non ci sarà possibilità di vedere il match in chiaro su Rai 1, dove verrà trasmessa Ajax-Real Madrid il giorno successivo.

In attesa di scoprire cosa accadrà in campo nei primi 90’ della sfida tra Roma e Porto, vediamo i precedenti tra i due club in Europa.

Dragoni indigesti per la Roma nelle competizioni europee

I precedenti della Roma contro il Porto non sono dei migliori.

La prima volta, che le due squadre si trovarono l’una di fronte all’altra, fu nella stagione 1981/82 di Coppa delle Coppe. I giallorossi, all’epoca allenati da Nils Liedholm, persero all’andata 2-0 all’Estádio do Dragão, con i goal di Mickey Walsh e José Alberto Costa, mentre al ritorno pareggiarono 0-0, con conseguente eliminazione.

Si registrò un pareggio per 1-1 all’andata dello spareggio di Champions League della stagione 2016/17. In quell’occasione andò in vantaggio la Roma a Oporto, grazie ad un’autorete di Felipe, poi ci fu l’espulsione di Thomas Vermaelen sul finale del primo tempo, che condizionò il resto della partita. Nella ripresa pareggiò André Silva su calcio di rigore. La squadra, allenata da Luciano Spalletti in quell’occasione, perse 0-3 in casa e fu poi eliminata. Felipe si riscattò portando in vantaggio gli ospiti dopo pochi minuti, poi un’altra espulsione, di Daniele De Rossi, lasciò i giallorossi in inferiorità numerica prima dell’intervallo.

Altro rosso, comminato a Emerson Palmieri, complicò ulteriormente la situazione per la Roma, che dovette poi incassare i goal di Miguel Layún e Jesús Corona.

Per la prima volta i capitolini avranno la partita di andata allo Stadio Olimpico [VIDEO]. Stavolta si cercherà di far meglio e proseguire il cammino in Champions League. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno tutte le carte in regola per farlo, ma non dovranno sottovalutare la squadra di Sérgio Conceição. L’allenatore dei “Dragoni” ha sfidato in 9 occasioni la Roma quando era giocatore di Lazio, Parma e Inter. Il suo bilancio è di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Solamente uno è stato il derby della Capitale vinto, quello delle fantastica stagione 1999/2000, quando i biancocelesti vinsero prima la Supercoppa UEFA e poi Scudetto e Coppa Italia.