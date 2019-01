Annuncio

Tra calciomercato [VIDEO], Coppa Italia e i diversi infortuni, stanno arrivando importanti novità per il Fantacalcio. Mentre gli allenatori cercano di risolvere i molti ballottaggi, Kucka firmerà con il parma a breve, Zaza si è infortunato e Milan e Juve sono pronte per la sfida di dopodomani di Supercoppa [VIDEO]italiana.

Gli anticipi di sabato

La prima partita della prossima giornata di Serie A vedrà in campo Roma e Torino sabato alle ore 15.00. Per i giallo-rossi due ballottaggi: Manolas-Jesus in difesa, con il primo in vantaggio, e Perotti- El Shaarawy a contendersi il ruolo di ala destra.

Per i granata, invece, si prevede un 4-3-3 con Ansaldi probabile esterno d'attacco, visto il recente infortunio di Zaza.

Alle 18, Udinese-Parma: a centrocampo potrebbe trovare spazio Barak, mentre Pussetto non sarà convocato a causa della squalifica.

Per il Parma, l'unico a rischiare il posto da titolare è Biabiany.

Per l'Inter, che giocherà alle 20.30 contro il Sassuolo, si prevedono due ballottaggi: Nainggolan e Joao Mario (il primo pare in vantaggio) e Perisic-Keità. Dall' altro lato, Boateng favorito su Babacar.

Le gare di domenica

Domenica a ora di pranzo ci sarà Frosinone-Atalanta. Per i laziali si darà spazio a Campbell in attacco e a Krajnc in difesa. Per la squadra di Bergamo, invece, confermato Castagne a sinistra e si valuta il recupero di De Roon.

In Fiorentina-Sampdoria, la grande notizia è che potrebbero giocare insieme nel 3-5-2 Simeone e l'ex Muriel, mentre ci sono ancora molti dubbi per l'attacco blucerchiato (visto anche l'infortunio di Quagliarella) e Gabbiadini potrebbe esordire subito da titolare.

La Spal potrebbe schierare titolare in porta il nuovo arrivato Viviano al posto di Gomis, così come sembra voler fare la sua rivale, il Bologna, con Soriano e Sansone, freschi di firma con il club.

Anche il neo aquisto del Cagliari, Walter Birsa, dovrebbe partire titolare contro l'Empoli. Per i toscani, invece, soliti ballottaggi: Antonelli- Pasqual e Zajc-La Gumina.

Nel big match di domenica sera tra Napoli e Lazio, vedremo probabilmente scendere in campo Malcuit al posto di Hysaj e Verdi come esterno di centrocampo. Fra ci romani Luis Alberto è invece in dubbio, con Correa pronto a rubargli il posto dal primo minuto.

I posticipi di lunedì

Nell'insolito orario di lunedi alle ore 15.00, si sfideranno Genoa e Milan. Unico dubbio per la squadra di Genova: con chi sostituire lo squalificato Piatek. Per ora il favorito ad affiancare Kouamè sembrerebbe essere Favilli. Per il Milan, invece, dovrebbe farcela Suso e Musacchio è davanti a Zapata per il ballottaggio in difesa.

L'ultimo posticipo della giornata è Juventus- Chievo. Allegri non ha ancora deciso il centrocampo, ma al momento Pjanic e Can paiono davanti a Khedira e a Bentancur. Per la squadra di Verona, invece, un unico grande dubbio: Meggiorini o Stepinski in attacco.

Attendiamo comuqnue i prossimi giorni per capire quali scelte effettueranno gli allenatori e come risolveranno tutti questi ballottaggi.