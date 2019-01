Annuncio

In attesa della grande sfida Juventus-Milan, in programma mercoledì 16 alle ore 18:30 italiane. Sfida che deciderà chi alzerà al cielo la Supercoppa Italiana. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha reso noto, attraverso i canali ufficiali del proprio sito web, che la nazionale di calcio italiana under 19, prenderà parte ad un amichevole internazionale contro la nazionale spagnola. Gli azzurrini guidati dal CT Federico Guidi, affronteranno la 'Rojita' guidata da Santiago Denia.

La partita si disputerà presso lo stadio 'Alberto Pinto' di Caserta, alle ore 14. Appuntamento di lusso dunque per i vice campioni d'Europa, che inizieranno il nuovo anno con una gara tutt'altro che semplice.

Un test molto utile per il CT Guidi, per decidere le convocazioni in vista delle qualificazioni per il prossimo campionato di calcio Europeo, che si terranno a marzo. Gli azzurrini scenderanno in campo con la 'medaglia d'argento' cucita sul petto, presentandosi da vice campioni Europei. Dopo l'amara sconfitta, ai tempi supplementari, ottenuta in finale contro il Portogallo di Sousa.

Per chi non potesse recarsi allo stadio ed assistere alla gara dal vivo, c'è una possibile consolazione. Sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della FIGC, saranno trasmesse in diretta tutte le gare amichevoli che vedranno impegnate le nazionali azzurre under 19 ed under 17.

I 22 convocati

Le novità per questo match amichevole sono 5. Per la prima volta in assoluto vestiranno la maglia della nazionale 5 calciatori: Esposito, Sportelli, Mezzoni, Rizzo, De Angelis.

Portieri: Russo (Genoa); Carnesecchi (Atalanta)

Difensori: Mezzoni (Napoli [VIDEO]), Bettella (Atalanta), Rizzo (Inter),Candela (Genoa), Bellanova (Milan), Sportelli (Torino), Corbo (Bologna), Iweru (Juventus);

Centrocampisti: Gavioli (Inter), Esposito (Ravenna), Portanova (Juventus), De Angelis (Torino), Fagioli (Juventus), Pompetti (Inter);

Attaccanti: Salcedo Mora (Inter), Petrelli (Juventus), Piccoli (Atalanta), Merola (Inter), Vignato (Chievo), Riccardi (Roma);

Allenatore: Federico Guidi;

Come arrivare all'impianto sportivo per la partita amichevole Italia-Spagna under 19

Prendete l'uscita autostradale Caserta Nord, seguite le indicazioni per Caserta centro/Caiazzo/Pontelatone; Svoltare a destra dopo 1,6 km e seguire le indicazioni per Piazza Giuseppe Garibaldi; Dopo 400 m, svoltare nuovamente a destra ed imboccare Via Medaglie D'Oro/SS7, troverete alla vostra sinistra l'impianto calcistico.