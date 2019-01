Annuncio

Cristiano Ronaldo è sempre molto disponibile con i suoi tifosi e spesso si ferma per fare foto e autografi ai suoi sostenitori. CR7 ha un grande cuore anche quando c'è da fare gesti fuori dal comune. In particolare la vigilia di Natale il campione della Juventus accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez è stato nel reparto di oncoematologia infantile dell'Ospedale Regina Margherita. Ronaldo, dunque, è un campione dentro e fuori dal campo e se può far felici gli altri è ben contento.

Anche ieri il portoghese si è reso disponibile per incontrare una tifosa juventina che in occasione di Juventus - Chievo era stata colpita in pieno volto da un pallone tirato proprio da CR7.

La supporters bianconera aveva fatto un appello social al fenomeno lusitano chiedendogli una cena. Cristiano Ronaldo ha subito risposto all'appello di Elena Di Martino che ieri ha avuto il grande privilegio di poterlo incontrare. La tifosa juventina è stata alla Continassa ha incontrato CR7 con la quale si è scattata una foto e in più ha ricevuto la sua maglia con tanto di dedica. Il tutto è stato documentato dalla supporters della Vecchia Signora sui social.

Ronaldo incontra una sua tifosa

Cristiano Ronaldo è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più amati al mondo. [VIDEO] Ma nonostante sia una star a livello globale CR7 è sempre molto attento a tutti i suoi tifosi e se può li accontenta con foto e autografi. In occasione di Juventus - Chievo durante il riscaldamento il campione portoghese si stava scaldando battendo con dei tiri in porta e proprio uno dei suoi tiri è finito in curva.

Il pallone calciato da Cristiano Ronaldo è finito in curva colpendo una tifosa che è stata presa in pieno volto. La supporters juventina è stata immediatamente medicata allo stadium e al termine della partita chiese al portoghese di invitarla a cena dopo aver preso la pallonata sul naso. CR7, ieri, ha incontrato Elena Di Martino e le ha regalato la sua maglia della Juventus con tanto di dedica. La tifosa ha così potuto incontrare il campione bianconero che si è dimostrato ancora una volta molto attento nei confronti dei suoi supporters.

La Juve preparerà la gara contro l'Atalanta

Oggi, pomeriggio Cristiano Ronaldo sarà in campo alla Continassa insieme ai suoi compagni. La Juventus, infatti, deve preparare la sfida di domani sera contro l'Atalanta. In questa seduta Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione e non è da escludere che a Bergamo ci siano importanti novità di formazione [VIDEO] sopratutto in attacco dove ci sarà probabilmente Federico Bernardeschi con Paulo Dybala e poi per il resto si contendo un posto CR7, Moise Kean e Douglas Costa.