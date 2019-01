Annuncio

Per i tifosi l'attesa del ritorno alle gare ufficiali della Juventus è terminata perché stasera allo stadio Dall'Ara c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia, primo match dell'anno da non sbagliare [VIDEO]. La gara contro il Bologna, come ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza di vigilia, non è da sottovalutare perché i padroni di casa cercheranno l'impresa ed essendo una partita secca non ci sono repliche. Il tecnico livornese, se da un lato può ritenersi soddisfatto, dall'altro ha sottolineato che nell'ultima del 2018 contro la Sampdoria è stato concesso troppo agli avversari e ciò dev'essere assolutamente evitato stasera, per non rischiare di cominciare il 2019 con il piede sbagliato.

L'importanza della Coppa Italia

Assodato che i bianconeri danno alla Coppa Italia, lo stesso valore delle altre coppe [VIDEO], Allegri opererà solo un leggero turnover anche perché deve tenere conto degli infortunati e del fatto che tra quattro giorni incombe la trasferta a Gedda, dove avrà luogo la finale di Supercoppa italiana contro il Milan.

La gara in Arabia Saudita potrebbe regalare al tecnico livornese il decimo trofeo da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora.

La formazione anti Bologna

A Bologna nell'undici titolare, non ci sarà Mario Mandzukic, il quale si è fermato in allenamento per un problema ai flessori ancora da valutare e comunque il croato non sarà disponibile neanche mercoledì 16. Il "conte Max" si opporrà ai felsinei con il 4-3-3. A difendere la porta ci sarà ancora Szczesny, poi se si passerà il turno la Coppa Italia sarà un affare di Perin. A completare il pacchetto arretrato spazio a Mattia De Sciglio che sostituirà Joao Cancelo ancora out; a sinistra al suo debutto in bianconero ci sarà Leonardo Spinazzola, reduce da un lungo infortunio. L'ex Atalanta prenderà il posto di Alex Sandro, il quale osserverà un turno di meritato riposo, visto che finora ha giocato quasi tutte le gare.

L'unico centrale sicuro del posto è Leonardo Bonucci che sarà affiancato da uno tra Daniele Rugani e Medhi Benatia, con l'italiano favorito sul marocchino. A centrocampo ci sarà Emre Can dal primo minuto e insieme a lui agiranno Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi. In attacco daranno battaglia Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Moise Kean che prenderà il posto di Mario Mandzukic infortunato.

Probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Donsah, Pulgar; Soriano, Dijks; Sansone, Falcinelli. Allenatore: F. Inzaghi

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Kean, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri