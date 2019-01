Annuncio

Il campionato di Serie B [VIDEO] proporrà la 22ª giornata nel fine settimana. Il prossimo turno del campionato cadetto verrà aperto dall’anticipo tra Lecce e Ascoli nella serata di venerdì 1 febbraio 2019. Il match allo Stadio via del Mare sarà disputato alle ore 21.00 e si potrà guardarlo in diretta tv su Rai Sport, dunque, non soltanto in esclusiva su DAZN. La visione in streaming sarà su Rai Play.

I pugliesi sono reduci dalla vittoria in trasferta per 1-2 sul campo della Salernitana.

I giallorossi sono passati in vantaggio con Marco Mancosu nei minuti iniziali della partita. Per il trequartista classe ’88 si è trattato del 12° sigillo stagionale. Il raddoppio ospite è arrivato poco prima della metà del primo tempo ad opera di Simone Palombi.

Nella seconda frazione di gioco hanno accorciato le distanze i padroni di casa con André Anderson.

I marchigiani, invece, arrivano da una brutta prestazione tra le mura amiche. Nell’ultimo turno sono stati sconfitti per 0-3 al Perugia. I goal, tutti nel secondo tempo, portano la firma di Valerio Verre, Kwang-Song Han e Marcello Falzerano. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in Lecce-Ascoli, vediamo quali sono i precedenti tra i due club in Serie B.

Lecce imbattuto in casa contro l’Ascoli

Lecce e Ascoli si sono affrontate 15 volte in Serie B. Il bilancio complessivo è di 4 vittorie per i giallorossi, a fronte di 5 pareggi e 6 sconfitte. In casa, però, non sono mai usciti sconfitti nelle sfide contro i marchigiani. In 7 occasioni si sono registrate 3 vittorie e 4 pareggi. Sarà dunque difficile per i ragazzi di Vincenzo Vivarini far risultato allo Stadio via del Mare.

L’ultimo incrocio in terra salentina risale alla stagione 2009/10, quando finì 0-0. Medesimo score anche nella stagione 2007/08. Per l’ultima vittoria del Lecce bisogna tornare indietro alla stagione 2002/03, quando la partita si concluse 2-1. Javier Chevantón fu autore di una doppietta per i padroni di casa, mentre gli ospiti andarono a segno con Mario Bonfiglio. L’attaccante uruguaiano figura tra i migliori marcatori di questa sfida. Come lui anche Oliver Bierhoff, autore di 2 goal, ma con la maglia dell’Ascoli, anche se ha segnato altre 2 reti al Lecce quando militava nel Milan.

Nel corso di questa stagione ha avuto la meglio la formazione marchigiana, che nel match di andata si è imposta per 1-0 grazie a Matteo Ardemagni. I ragazzi di Fabio Liverani vorranno prendersi la rivincita e mantenersi nelle zone alte della classifica, così da potersi giocare la promozione in Serie A [VIDEO]. L’Ascoli dovrà far risultato così da allontanarsi dalla zona retrocessione. Una volta archiviato questo turno di campionato, ci attenderà la 23ª giornata a distanza di una settimana, con Lecce atteso dal Venezia in trasferta, mentre ci sarà un turno di riposo per i bianconeri.