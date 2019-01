Annuncio

La Serie A è pronta a regalarci un altro weekend [VIDEO] appassionante con dieci incontri dai pronostici mai scontati. Anche perchè il calciomercato ha portato in dote dei nuovi giocatori a quasi tutte le squadre e i valori potrebbero essersi rimescolati. Milan-Napoli e Lazio-Juventus sono le due sfide di cartello, altre big come Inter e Roma rischiano invece grosso nelle trasferte di Torino e Bergamo. Ecco tutte le previsioni della vigilia.

I pronostici del 26-27-28 gennaio in serie A

Sassuolo - Cagliari: il rendimento esterno dei sardi non è stato finora eccelso e questo fa pendere i pronostici verso un Sassuolo che, dopo aver ceduto Boateng, rimane comunque un'ottima squadra.

Sampdoria - Udinese: per i blucerchiati l'occasione di tornare al successo dopo due turni. La squadra di Giampaolo fa bene a sognare un posto in Europa.

Milan - Napoli: il big match di questa giornata di serie A, con i rossoneri che possono creare senz'altro dei grattacapi ai partenopei dell'ex Ancelotti.

Il pareggio è uno degli esiti più probabili. Così come il "goal", ovvero la possibilità che entrambe vadano a segno.

Chievo - Fiorentina: si gioca una bella fetta di salvezza il Chievo in questo confronto, ma battere la Fiorentina non è impresa semplice. Il pareggio scontenterebbe però entrambe.

Atalanta - Roma: i giallorossi di Di Francesco impegnati in una trasferta molto complicata, nella quale potrebbero andare ko. L'Atalanta infatti è in gran forma e ha un Zapata super in attacco che di recente trasforma in gol ogni occasione.

Bologna - Frosinone: sfida salvezza molto importante, che vede il Bologna favorito per la conquista dei tre punti. I rossoblù si sono rinforzati parecchio in questo calciomercato e sono più forti dei rivali.

Parma - Spal: un derby tutto da seguire, con gli ospiti a caccia di un risultato positivo.

Ma il Parma è in salute e potrebbe spuntarla.

Torino - Inter: trasferta difficile per la squadra di Spalletti, visto che il Torino è una squadra sempre ben messa in campo e molto organizzata. L'Inter è più forte, ma potrebbe non vincere, il pareggio è un esito più che possibile.

Lazio - Juventus: altra sfida di cartello di questa ventunesima giornata di serie A [VIDEO], con i bianconeri di Allegri a caccia dell'ennesimo successo stagionale. Ma la Lazio in casa sa esaltarsi. Una sfida da "goal".

Empoli - Genoa: è il posticipo del lunedì, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per la salvezza. I toscani in casa possono farcela a superare l'undici di Prandelli.