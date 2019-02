Annuncio

Annuncio

C'è grande attesa a Bergamo per Atalanta-Milan, diventato uno scontro diretto per restare nei "quartieri alti" della classifica, visto il sorprendente rendimento dell'Atalanta e i progressi fatti registrare dal Milan nelle ultime settimane. Atalanta-Milan si giocherà il 16 febbraio, sabato, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:30.

La partita potrà essere seguita in diretta radiofonica su Radio Uno Rai, in diretta testuale sul sito web diretta.it oppure vista su Dazn.

Probabili schieramenti di Atalanta e Milan

Allo stadio "Atleti azzurri d'Italia" si annuncia il tutto esaurito per tentare l'operazione sorpasso ai danni del ben più blasonato Milan. Dopo l'impresa compiuta in Tim Cup, con l'eliminazione della Juventus, i tifosi bergamaschi ci credono davvero, consapevoli che l'undici di Gasperini è una delle squadre che in questo momento gioca meglio in Italia.

Annuncio

Gli innesti di gennaio (il talento brasiliano Paqueta e il bomber polacco Piatek) hanno tuttavia rinforzato non poco i rossoneri e le ambizioni di qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions sono decisamente aumentate. Alla lunga il lavoro svolto dal tecnico Rino Gattuso sta pagando.

Nessuna defezione per squalifica o infortunio nell'Atalanta, mentre il Milan dovrà privarsi di Bonaventura, Caldara e Zapata.

L'Atalanta potrebbe affidarsi a Berisha, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne, Ilicic, Gomez, Duvan Zapata.

Agli ordini di Gattuso dovrebbero andare in campo Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paqueta, Suso, Piatek, Calhanoglu.

Annuncio

I migliori video del giorno

Atalanta-Milan: la situazione in classifica

Milan quarto e Atalanta quinta: è questa la situazione dopo 23 giornate, prima dello scontro diretto di Bergamo. Il Milan ha conquistato 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi, 4 battute d'arresto. L'Atalanta ha gli stessi punti di Roma e Lazio: 38, per effetto di 11 vittorie, 5 pari, 7 sconfitte. Vanta il miglior attacco della Serie A con 50 gol, uno in più della Juve. Ha subito però 31 gol, che in 23 partite giocate sono molti.

Il Milan ha realizzato invece meno reti: 32, subendo 21 gol. Da quando ha acquistato Piatek dal Genoa, subito in gol due volte col Napoli, una con la Roma e una col Cagliari, il suo potenziale offensivo è migliorato notevolmente.

Annuncio

Ricordiamo che l'appuntamento per Atalanta-Milan è per il 16 febbraio alle 20:30. E' possibile vederla su Dazn.