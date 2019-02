Annuncio

Pochi giorni fa il presidente del Napoli De Laurentiis aveva parlato della situazione finanziaria della Juventus senza risparmiare una frecciata al club di Andrea Agnelli. Il numero uno partenopeo in particolare aveva messo in evidenza che i bianconeri per arrivare alle vittorie avevano accumulato un debito di 200 milioni di euro.

Marco Bellinazzo, giornalista de "Il Sole 24 ore", ai microfoni di Radio Amore Campania ha commentato proprio le esternazioni del presidente del Napoli in merito ai conti della Juve sottolineando che il club di Andrea Agnelli ha un debito superiore ai 300 milioni ma esso è assolutamente sostenibile in ambito del fair play finanziario. Infatti, la società piemontese sta per sfondare il muro dei 500 milioni di fatturato e dunque l'Uefa permette alle squadre di potersi indebitare in un rapporto di uno ad uno.

Bellinazzo nel corso del suo intervento ha spiegato anche che la Juve ha sottoscritto un bond da 175 milioni e che però ora resta da capire se verrà usato per alimentare la spesa corrente oppure se servirà per coprire i debiti.

Cristiano Ronaldo aiuta le casse bianconere

Sicuramente Cristiano Ronaldo è un fattore per la Juve in campo ma anche fuori. Il portoghese fa bene alle casse dei bianconeri visto che porta molti introiti. Cristiano Ronaldo oltre ad essere un fenomeno sul terreno di gioco è anche un potentissimo brand. Il portoghese è uno dei campioni più amati a livello mondiale e basta vedere il numero stratosferico di followers che ha sui social per capire quanto sia influente. Marco Bellinazzo ha parlato proprio dell'effetto che il fenomeno di Madeira ha avuto sulle casse della Juve infatti stando a quanto ha affermato l'esperto avere CR7 in rosa aiuta a chiedere più soldi.

Marco Bellinazzo ha messo in luce come i bianconeri grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo abbiano potuto ridiscutere il loro accordo con Adidas. Questo nuovo accordo ha portato un aumento di introiti per la Juve, visto che in precedenza lo sponsor tecnico versava alla società piemontese 23 milioni, mentre ora ne verserà 50. Dunque Andrea Agnelli punta a far crescere la sua squadra sia in campo che in ambito finanziario.

Intanto la Juve prepara la trasferta di Napoli

In questi giorni si parla di Juve su più fronti: quello economico finanziario e quello del campo. Infatti, stamani la squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Napoli.

Per il match di domenica probabilmente, il tecnico livornese dovrà fare a meno di Douglas Costa che spera di rientrare contro l'Atletico Madrid.