Momento sicuramente non facile per la Juventus dopo la brutta sconfitta subita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Due reti incassate in un secondo tempo sicuramente da dimenticare per la squadra di Massimiliano Allegri, quest'ultimo al centro di numerose critiche. La Juventus è comunque riuscita a vincere contro il Bologna in campionato, dopo una partita nella quale si sono sicuramente sentite le scorie di Madrid. A lunghi tratti, infatti, i felsinei hanno dominato il match, anche se alla fine la partita è stata decisa da un gol di Paulo Dybala (il quale anche questa volta è partito dalla panchina). Dopo la vittoria contro il Bologna, i tifosi bianconeri sono stati scossi da una rivelazione del noto giornalista Maurizio Pistocchi.

L'indiscrezione riguarda proprio Massimiliano Allegri; secondo Pistocchi (lo ha rivelato in un tweet), il futuro del tecnico toscano sarebbe infatti lontano dalla Juventus. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, Allegri potrebbe lasciare Torino al termine della stagione

Stando quanto scrive il giornalista Maurizio Pistocchi, Massimiliano Allegri potrebbe seguire lo stesso percorso di Maurizio Sarri e di Antonio Conte. Nel tweet si legge: "Massimiliano Allegri avrebbe intenzione di lasciare la Juventus al termine della stagione e avrebbe già un accordo con un club della Premier League inglese". Nel tweet, però, Pistocchi non precisa la squadra che avrebbe contattato l'attuale tecnico della Juventus.

Come si legge sui social, la maggior parte dei tifosi bianconeri sarebbe contenta di un eventuale addio da parte di Massimiliano Allegri. Numerosi supporters della Juventus, infatti, non hanno assolutamente gradito la prestazione di Cristiano Ronaldo e compagni al Wanda Metropolitano di Madrid.

C'è una parte di tifosi che però è triste per il possibile addio di un tecnico che comunque ha portato una serie impressionante di vittorie in questi ultimi anni. Staremo a vedere cosa succederà al termine della stagione. Ovviamente, per il futuro dell'attuale tecnico della Juventus sarà fondamentale la sfida di ritorno a Torino contro l'Atletico Madrid. In caso di addio di Massimiliano Allegri, il club bianconero potrebbe decidere di puntare su Zinedine Zidane, allenatore che ha vinto ben tre Champions League consecutive con il Real Madrid.