La Serie A si appresta a vivere un lungo weekend. La 23ª giornata infatti parte già il 7 febbraio con l'insolito anticipo del giovedì sera Lazio-Empoli. Per questo motivo gli appassionati di Fantacalcio dovranno consegnare la propria formazione entro il fischio d'inizio della partita sopra citata. Bisogna dunque cercare di limitare al minimo i rischi e di tenere d'occhio fino all'ultimo istante le probabili formazioni delle partite in calendario. Chi schierare? Proviamo a fare qualche nome guardando tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti che dovrebbero far bene in questo turno.

Portieri e difensori da schierare

Per quanto riguarda i portieri, i consigli per questa ventitreesima giornata sono Donnarumma del Milan, Skorupski del Bologna e Berisha dell'Atalanta.

La speranza è che tutti e tre riescano a mantenere inviolata la propria porta. Specie il milanista Donnarumma che nelle ultime settimane ha collezionato voti alti grazie alle sue parate.

In difesa andiamo alla ricerca di giocatori che possano portare dei bonus alla squadra con assist e gol. I nomi? Karsdorp della Roma, Skriniar dell'Inter, Criscito del Genoa, Toloi e Mancini dell'Atalanta, Bereszynski della Sampdoria, Cancelo e Alex Sandro della Juventus. A questi va aggiunto Calabria del Milan, laterale destro che è anche lui in un ottimo momento di forma.

I centrocampisti e gli attaccanti consigliati

Anche nella ventitreesima giornata di Serie A bisognerà inserire in squadra i centrocampisti che hanno maggiori occasioni di finire nel tabellino dei marcatori.

E' il caso ad esempio di Ilicic dell'Atalanta o di Ramirez della Sampdoria, trequartisti che hanno il gol nel sangue. Ma anche di Pjanic della Juventus e Viviani del Frosinone, due ottimi tiratori di calci piazzati. Potrebbero collezionare un buon voto anche Barillà del Parma, Lazovic del Genoa e Giaccherini del Chievo. Consigliato pure Zaniolo della Roma, senza dubbio il giovane più in forma di tutto il campionato.

E gli attaccanti? A gente come Ronaldo della Juve, Icardi dell'Inter, Milik del Napoli, Dzeko della Roma e Piatek del Milan non si può proprio rinunciare. Meritano una chance al Fantacalcio pure Santander del Bologna, Zapata dell'Atalanta., Muriel della Fiorentina e Inglese del Parma.

Il consiglio della settimana è Caicedo della Lazio, che dopo aver segnato al Frosinone potrebbe farlo pure contro l'Empoli.