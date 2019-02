Annuncio

Ritorna l'appuntamento con l'Europa League e oggi, giovedì 21 febbraio, sono in programma i match che vedranno protagonisti Napoli e Inter. Nel dettaglio, la squadra partenopea sarà impegnata nella sfida contro lo Zurigo mentre l'Inter sfiderà il Rapid Vienna. Tra i match più attesi nell'intero programma giornaliero di Europa League vi è sicuramente quello del Napoli di mister Ancelotti, che scenderà in campo alle 18:55, anche se la partita non si potrà vedere in chiaro.

Dove vedere Napoli-Zurigo di oggi in diretta streaming online e in televisione

Nel dettaglio, infatti, la programmazione delle partite di Europa League di oggi 21 febbraio prevede che il match tra Napoli e Zurigo, in programma alle 18:55, venga trasmesso in diretta televisiva solo sui canali a pagamento di Sky.

I telespettatori abbonati alla pay-tv satellitare, inoltre, potranno seguire l'incontro di questa sera anche in diretta streaming online attraverso l'applicazione Sky Go.

In questo modo, quindi, è possibile seguire l'incontro del Napoli di questa sera in streaming online in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere al computer di casa, dato che potrete vedere la partita direttamente da tablet oppure dal vostro telefono cellulare.

Niente da fare, quindi, per i tifosi del Napoli che non sono abbonati alla pay-tv satellitare e che speravano di poter vedere la partita in chiaro sul canale free Tv8. Come ben saprete, infatti, uno dei match dell'Europa League del giovedì viene trasmesso anche sulla tv generalista, ma questa settimana non sarà quello del Napoli.

Alle ore 21, infatti, è in programma l'incontro tra Inter e Rapid Vienna, che sarà trasmesso in chiaro su Tv8, oltre che sui canali a pagamento di Sky.

Il Napoli prosegue la sua avventura in Europa League

Un incontro decisamente importante per il Napoli, che in queste ultime settimane ha dovuto fare i conti con delle battute d'arresto in campionato. Dopo l'uscita dalla Champions League, la squadra di Ancelotti si è resa protagonista di una serie di prestazioni deludenti in campionato, che hanno portato la squadra azzurra a rimanere ben distante dalla capolista Juve.

Al momento, il divario tra Napoli e Juventus è di 13 punti, con i bianconeri che dominano la classifica del campionato di Serie A.

Cosa succederà adesso con l'Europa League? La squadra azzurra riuscirà a conquistare i tre punti? L'appuntamento per la sfida di stasera contro lo Zurigo è fissato alle 18:55.