Si torna a commentare il Milan dopo aver raccontato live dalla Dacia Arena Udinese - Fiorentina. Chiude la 23ma giornata di Serie A il pepatissimo incontro Milan - cagliari. Obiettivo 3 punti per entrambe le compagini che non possono e non devono lasciare sul campo punti. Il Milan deve vincere per riprendersi quel quarto posto ora preso dalla Roma e dalla Lazio, con l'Inter vincente a Parma, significa restare a bordo del carro Champions, il Cagliari invece necessita di almeno un pareggio viste le due sconfitte consecutive e che le poche squadre che stanno dietro in classifica hanno ripreso a fare punti. Buone notizie per Gattuso che tra i convocati può contare nel ritorno di Lucas Biglia, ancora assenti invece Caldara, Strinic e Reina tutti e tre sulla via del ritorno, discorso chiuso invece per Bonaventura.

Il Cagliari deve ancora fare a meno di Klavan oltre agli ex Chievo Verona: Castro, Birsa, Cacciatore e Thereau. Nessuno squalificato tra le due squadre. Suso è diffidato tra i rossoneri mentre tra i Sardi ci sono Pisacane, Ionita e Bradaric. Risolti i problemi in partenza per tutta la società dell'Isola che ha dovuto affrontare la protesta dei pastori sardi, il match si giocherà regolarmente e sarà diretto dall'arbitro La Penna.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Strinic, Bertolacci, Laxalt, Biglia, Mauri, Borini, Cutrone, Castillejo.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Pisacane, Cacciatore, Bradaric, Deiola, Leverbe, Ionita, Oliva, Despodov.

Allenatore: Rolando Maran.

Maurizio Ganz ha analizzato il Cagliari di Rolando Maran, guarda il suo focus tattico 👉🏻 https://t.co/EdNYfpXvPK#MilanCagliari pic.twitter.com/3mojGBsBLa — AC Milan (@acmilan) 9 febbraio 2019

I convocati di Mister Gattuso per la sfida con il Cagliari:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Plizzari.

Difensori:Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetà.

Attaccanti:Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Biglia makes the 23-man squad for #MilanCagliari: welcome back, Lucas! 🔴⚫

Ecco i convocati per la 23° giornata di #SerieATIM a San Siro: torna Biglia! 🔴⚫ pic.twitter.com/Pz972VnrYo — AC Milan (@acmilan) 9 febbraio 2019

I convocati di Mister Maran per la sfida con il Milan:

1 Rafael, 3 Pellegrini, 6 Bradaric, 8 Cigarini, 9 Cerri, 10 Joao Pedro, 16 Aresti, 17 Oliva, 18 Barella, 19 Pisacane, 20 Padoin, 21 Ionita, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 24 Faragò, 26 Leverbe, 27 Deiola, 28 Cragno, 30 Pavoletti, 32 Despodov, 33 Srna, 36 Doratiotto, 56 Romagna.

Dome vedere Milan-Cagliari e quote:

Il match Milan-Cagliari, alla 23° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv su Sky Calcio 1 HD Canale 201 e Sky Sport 1 HD Canale 251, sempre per gli abbonati Sky è possibile seguire live il match sull'app Sky Go. Per chi non avesse abbonamenti e volesse acquistare il singolo match è disponibile su NowTv. Quote: