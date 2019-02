Annuncio

La partita Milan contro empoli apre la venticinquesima giornata della Serie A e si gioca già venerdì 22 Febbraio alle 20.30 allo stadio San Siro. La partita è di fondamentale importanza per i rossoneri per mantenersi il quarto posto e trascorrere il weekend nella speranza che le inseguitrici perdano terreno come accaduto lo scorso turno dove la Lazio ha perso e nello scontro diretto l'Atalanta ha perso proprio contro il Milan. Gattuso grida ai suoi testa sulle spalle ed effettivamente le statistiche lo dicono, in 25 partite tra Milan ed Empoli le sole tre vittorie dell'Empoli sono avvenute proprio a San Siro, quindi chiede massima concentrazione e lavoro di squadra nonostante debba fare a meno di Suso squalificato, per quel ruolo ballottaggio tra Cutrone e Castillejo.

L'ultima in casa vide i rossoneri trionfare contro il Cagliari. San Siro ospita un Empoli in ripresa dopo la brillante vittoria con il Sassuolo tra le mura amiche, ma mai vincente fuori casa in tutta la stagione, il solo ex Antonelli tra gli indisponibili di Iachini. La voglia di fare uno scherzetto al Milan in questo carnevale per i toscani che ora sono al quartultimo posto a distanza di sicurezza, tre punti dal Bologna terzultimo. All'andata ci riuscirono strappando un 1-1 contro il Milan.

I tabelloni ufficiali del match day:

We're 🔙 at San Siro for #SerieATIM's Friday night fixture against Empoli 🔴⚫

Ci siamo rossoneri, è il giorno di #MilanEmpoli: forza Diavolo! 😈 pic.twitter.com/NbhsgEJqfb — AC Milan (@acmilan) 22 febbraio 2019

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini.

Arbitra il signor Giacomelli della sezione di Trieste.

Piero Giacomelli di Trieste l’arbitro di #EmpoliMilan. Stefano Liberti di Pisa e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia gli assistenti, Daniele Minelli di Varese il IV uomo; Marco Piccinini di Forlì il Var e Daniele Bindoni di Venezia l’Avar pic.twitter.com/HoGbSD6tXN — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 21 febbraio 2019

I convocati da Mister Gattuso per la sfida con l'Empoli:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek.

Coach Gattuso has named a 23-man squad for the home match against Empoli

I 23 convocati per #MilanEmpoli@BioscalinITA pic.twitter.com/o3vzndyDGf — AC Milan (@acmilan) 21 febbraio 2019

I convocati da Mister Iachini per la sfida con il Milan:

PORTIERI: Dragowski, Perucchini, Provedel.

DIFENSORI: Dell’Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traore, Ucan.

ATTACCANTI: Caputo, Farias, La Gumina, Oberlin

Sono 2⃣4⃣ gli azzurri convocati da mister Giuseppe Iachini per la sfida di domani con il Milan pic.twitter.com/m6OnYvl5eq — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 21 febbraio 2019

Dome vedere Milan-Empoli:

Il match Milan-Empoli, apre la 25° Giornata di Serie A e sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv su Sky Sport Serie A HD1, al canale 202 del satellite, sempre per gli abbonati Sky è possibile seguire live il match sull'applicazione Sky Go. Per chi non avesse abbonamenti e volesse acquistare il singolo match è disponibile su NowTv.

Le quote dei bookmakers:

VITTORIA MILAN: 1,45

PAREGGIO: 4,50

VITTORIA EMPOLI: 7,50

Goal e No Goal con lo stessa probabilità date a 1,87, mentre l'Under 2,5 (2,00) prevale sull'Over 2,5 (1,75).