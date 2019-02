Annuncio

Undici mesi, quasi un anno e la Fiorentina torna ad Udine dopo quella tragica notte che l'ha privata del suo capitano: Davide Astori. Basta questo per rendere speciale questa partita di Serie A. Udinese contro Fiorentina alla Dacia Arena alle ore 15 celebreranno quel terribile 4 Marzo 2018. Noi saremo ancora live a raccontare minuto per minuto le vicende sportive e non. L'omaggio delle due squadre su twitter:

Nel ricordo di un Capitano esemplare e di una delle domeniche di sport più drammatiche di sempre. Ciao Davide. pic.twitter.com/7WGWWpQ8Hj — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 2 febbraio 2019

Le probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Okaka.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Opoku, Wilmot, Zeegelaar, Ter Avest, Ingelsson, Pussetto, Micin, Lasagna, Teodorczyk.

Allenatore:Davide Nicola.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Hancko, Dabo, Norgaard, Pjaca, Mirallas, Graiciar.

Allenatore:Stefano Pioli.

I tabelloni del Match day:

L'Udinese:

Fare punti e riuscire a risalire la classifica, serve come il pane per l'Udinese, serve per affrontare il resto della stagione con maggiore sicurezza e per non rientrare nel tritacarne della lotta per non retrocedere, per questo Mister Nicola si affida all'ossatura classica della squadra con il suo 3-5-1-1 con l'inserimento del solo De Maio in difesa al posto di Opoku.

Confermati sulle fasce Stryger Larsen a D'Alessandro. L'ex di turno capitan Behrami verrà provato questa mattina, agirà assieme a Mandragora e Fofana, in caso di forfait dello svizzero potrebbe esserci un cambio di modulo. De Paul dietro alla punta che con tutta probabilità sarà Lasagna, spazio a partita in corso per Stefano Okaka.

La Fiorentina:

Dopo la rocambolesca trasferta di Verona vinta 4-3 contro il Chievo e la schiacciante prova di forza con la Roma in Coppa Italia gli uomini di Pioli tornano in triveneto per affrontare l'Udinese. Come anticipato la partita sarà un insieme forte di emozioni visto quanto accaduto l'anno scorso e i tre punti sono l'omaggio migliore per celebrare il defunto capitano Davide Astori. Pioli conferma il modulo classico quel 4-3-3 che permette di esaltare Chiesa e Muriel, il colombiano ex di turno che ha un conto in sospeso con la tifoseria friulana. Recuperati Milenkovic e Biraghi per le fasce, Ceccherini e Pezzella centrali difensivi e Victor Hugo assente nemmeno convocato come del resto Benassi sostituito da Gerson.

Unico ballottaggio in corso quello tra Mirallas e Simeone, favorito il cholito per una maglia dal 1'.

I convocati di Mister Davide Nicola per la sfida con la Fiorentina:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku, Stryger Larsen, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar.

Centrocampisti: Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Ingelsson, Mandragora.

Attaccanti: Lasagna, Micin, Okaka, Pussetto, Teodorczyk.

I convocati di Mister Stefano Piolo per la sfida con l'Udinese:

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

Centrocampisti: Dabo, Edimilson, Nordgaard, Gerson, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Muriel, Pjaca, Simeone.

Le quote di Udinese - Fiorentina

Fiorentina che gode di un leggero vantaggio nelle quote per la vittoria con un 2,25 mentre la vittoria per l'Udinese è a 3,30 e infine il pareggio è dato a 3,10. La quota più interessante però è l'1X dei friulani che necessitano di far punti e potrebbero trovare la Fiorentina stanca dopo l'impegno di coppa Italia