Douglas Costa nella sua prima stagione alla Juventus è stato uno dei grandi trascinatori dei bianconeri, ma negli ultimi mesi il rendimento del brasiliano è completamente cambiato. Infatti, l'annata 2018/2019 per il numero 11 juventino non è cominciata al meglio, visto le quattro giornate di squalifica dopo il brutto gesto che ha commesso nella sfida contro il Sassuolo. Oltre al lungo stop inflittogli dal giudice sportivo, Douglas Costa ha anche accusato alcuni infortuni fisici.

L'ultimo dei quali rimediato nella sfida contro il Parma. Inoltre, nella giornata di lunedì, il giocatore della Juventus è stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente per lui, lo scontro in autostrada gli ha procurato solo un grande spavento, ma nessuna ferita.

L'incidente stradale non ha provocato nessun tipo di shock a Douglas Costa che infatti, la sera del 4 febbraio era a Parigi per prendere parte al party di Neymar. Questo blitz parigino del brasiliano non sarebbe piaciuto alla Juve.

La Juve non ha gradito la presenza di Douglas Costa al party di Neymar

La presenza di Douglas Costa alla festa di compleanno di Neymar non è di certo passata inosservata. Infatti, il brasiliano era reduce da un incidente stradale che lo aveva visto coinvolto sulla A4. Il giocatore ex Bayern sul tratto autostradale vicino a Santhià ha tamponato la vettura di un uomo che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite, mentre l'esterno bianconero è uscito incolume. Dunque lo scontro automobilistico che ha visto coinvolto Douglas Costa non gli ha lasciato particolari shock, tant'è che qualche ora dopo si è spostato a Parigi per partecipare al party di Neymar.

La sua presenza alla festa del giocatore del Psg non sarebbe stata gradita dalla Juve che avrebbe preferito un comportamento un po' più giudizioso da parte del suo tesserato. Certo Douglas Costa stava godendo del secondo dei due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri e perciò era libero di fare ciò che riteneva più opportuno. Però visto l'incidente che lo aveva visto coinvolto, il club bianconero avrebbe preferito che il brasiliano adottasse un altro comportamento, per questo motivo è possibile che la società rimproveri il giocatore anche se non sarebbe prevista alcuna multa.

Il numero 11 bianconero in dubbio per la partita contro il Sassuolo

Per Douglas Costa questi non sono giorni facili visto che è reduce da un incidente stradale e oltre a questo è alle prese con un problema fisico accusato nella sfida contro il Parma. Il brasiliano probabilmente non sarà a disposizione per il match contro il Sassuolo. Il suo affaticamento muscolare verrà valutato quotidianamente ma sembra difficile che possa farcela per la sfida di domenica. La speranza è che possa tornare per la partita contro il Frosinone di venerdì 15 febbraio. In ogni caso si saprà qualcosa in più sulle condizioni di Douglas Costa nei prossimi giorni.