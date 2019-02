Annuncio

Riprende per tutti gli appassionati di calcio l'appuntamento settimanale con l'Europa League. Giovedì 14 febbraio, infatti, torneranno in campo il Napoli di Ancelotti, l'Inter di Spalletti e la Lazio di Simone Inzaghi, per disputare i match di andata dei sedicesimi di finale della competizione. Il Napoli affronterà gli svizzeri dello Zurigo, l'Inter giocherà in casa del Rapid Vienna e la Lazio si giocherà la qualificazione all'Olimpico contro il Siviglia. Ma dove sarà possibile guardare questi interessantissimi match in televisione e web? Le partite si potranno seguire sia su Sky che su Tv8.

Dove vedere le partite in tv

Nel dettaglio, vi segnaliamo che i match di Europa League delle 18:55, Rapid Vienna-Inter e Lazio-Siviglia, si potranno seguire solo ed esclusivamente su Sky, quindi la diretta delle due partite sarà riservata solo agli abbonati.

Da precisare che il match fra il Rapid Vienna e l'Inter verrà trasmesso sul canale Sky Sport Hd e Sky Sport Uno, mentre la partita fra la Lazio e il Siviglia sarà visibile su Sky Sport Arena. Per quanto riguarda la partita Zurigo-Napoli, questa verrà trasmessa su TV8 a partire dalle 21:00. Da non dimenticare che i match che verranno trasmessi in esclusiva su Sky saranno visibili anche dai dispositivi mobili, grazie ad un'app fornita da Sky stessa. Vi ricordiamo che tutti gli highlights delle partite dell'Europa League saranno trasmessi in televisione a partire dalle 23:00 su TV8.

Le probabili formazioni

Secondo le ultime indiscrezioni presenti sul web, la formazione dell'Inter che dovrebbe incontrare gli austriaci del Rapid Vienna giovedì 14 febbraio potrebbe essere la seguente: Handanovic, Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah, Vecino, Borja Valero, Politano, Nainggolan, Perisic e Lautaro Martinez.

Gli undici del Rapid Vienna invece dovrebbero essere: Strebinger, Muldur, Dibon, Barac, Potzmann, Schwab, Ljubicic, Murg, Knasmullner, Schobesberger e Alar.

La formazione della Lazio che dovrebbe incontrare in casa il Siviglia potrebbe essere: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Luis Alberto, Lulic, Correa e Caicedo. La formazione spagnola invece dovrebbe essere: Vaclik, Carrico, Kjaer, Mercado, Navas, Banega, Amadou, Promes, Vazquez, Ben Yedder e Andrè Silva.

Gli uomini schierati da Ancelotti (Napoli) invece dovrebbero essere: Meret, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Gholum, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne e Milik. I giocatori dello Zurigo che dovrebbero scendere in campo contro il Napoli potrebbero essere: Brecher, Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze, Domgjoni, Kryeziu, Khelifi, Marchesano, Kololli e Odey.