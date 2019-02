Annuncio

E' sempre tempo di Calciomercato. Nonostante la sessione invernale si sia chiusa qualche giorno fa, le indiscrezioni e le trattative di mercato sono sempre le più chiacchierate in tv e nei quotidiani sportivi. Una delle società protagoniste è sicuramente l'Inter, che in questo momento sta pagando un gennaio non prolifico dal punto di vista dei risultati. I nomi più gettonati che gravitano intorno alla società milanese riguardano soprattutto centrocampisti: la mediana è infatti il settore che richiede maggiori rinforzi, in personalità e qualità. Dopo Rakitic, un giocatore che sembra interessare all'Inter è Exequiel Palacios, mediano 'alla Redondo' del River Plate, vincitore con la sua squadra in Coppa Libertadores, in finale contro il Boca Juniors.

Exequiel Palacios nel mirino dell'Inter

Il mediano argentino è stato vicinissimo al trasferimento al Real Madrid a dicembre, ma la trattativa non si è concretizzata, proprio per questo potrebbe farsi avanti l'Inter e acquistare il giocatore con l'intento di poterlo avere nella propria rosa per la prossima stagione 2019-2020. In una recente intervista, il mediano ha ribadito come sia il "Real Madrid che l'Inter sono grandi squadre", ma ha anche aggiunto che è l'agente ad interessarsi ad eventuali offerte, e che quindi è completamente concentrato sul suo attuale club, il River Plate. Secondo le ultime indiscrezioni, con 20 milioni di euro il giocatore potrebbe essere acquistato, rimanendo fino a maggio però nella società argentina

Il profilo di Palacios

Palacios è considerato uno dei centrocampisti argentini più interessanti, essendo dotato di un'ottima tecnica, tanto da essere paragonato a Redondo, ex centrocampista di Real Madrid e Milan.

Se sul rettangolo di gioco non può essere discusso, è discutibile però il suo atteggiamento nel privato: il calciatore è infatti considerato un 'playboy' in Argentina. Resta la qualità calcistica del giocatore, che ha ampi margini di miglioramento. Considerata l'età, 20 milioni di euro potrebbero essere un affare per la dirigenza interista.

Non solo Palacios, l'Inter segue da vicino anche Rakitic, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del presidente del Barcellona Bartomeu, che ha ufficializzato come non sia necessario attualmente prolungare il contratto del croato, data la scadenza nel 2021. Vero però che il recente acquisto di De Jong dall'Ajax e la presunta offerta di 10 milioni di euro a stagione al centrocampista Adrien Rabiot del Psg (in scadenza di contratto nel 2019) potrebbe comportare una possibile cessione di Rakitic, un giocatore davvero interessante per migliorare personalità e qualità del centrocampo dell'Inter