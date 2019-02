Annuncio

Sta per arrivare per molti appassionati il momento dell'asta di riparazione del Fantacalcio. Adesso che il calciomercato di Serie A è chiuso e le squadre hanno completato i loro organici c'è la possibilità di rinforzare il proprio organico con i volti nuovi che sono arrivati in questo mese di gennaio. E sono tanti anche i calciatori che hanno cambiato casacca e che ora sono pronti a giocare con maggiore regolarità. E allora si va a caccia di rinforzi: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti che possano essere degli utili acquisti.

Portieri e difensori: chi può tornare utile?

Per quanto riguarda portieri e difensori per l'asta di riparazione la priorità riguarda la loro titolarità, la capacità di portare a casa almeno il voto.

Tra i nuovi portieri della serie A occhio a Viviano della Spal e a Dragowski, che pare destinato a essere il nuovo titolare dell'Empoli. Per quanto riguarda invece i difensori, in molti cercheranno di accaparrarsi Caceres della Juventus, alternativa ai titolari, ma anche Cedric Soares, nuovo terzino destro dell'Inter. Da appuntare sulla lista degli acquisti ci sono però pure Cacciatore e Luca Pellegrini, nuovi volti in casa Cagliari. Entrambi dovrebbero essere titolari. E poi c'è Romulo della Lazio, un elemento che pare destinato a trovare spazio nello scacchiere di Inzaghi. Fari puntati infine su Demiral, nuovo centrale turco del Sassuolo.

I centrocampisti per il Fantacalcio

Dai centrocampisti ci si attende qualche bonus, gol o assist che sia. E all'asta di riparazione sono tanti i nomi che fanno gola.

Soriano del Bologna, Birsa del Cagliari, Viviani del Frosinone e Kucka del Parma saranno senz'altro tra i più gettonati. Non bisogna dimenticare Murgia della Spal, Piazon del Chievo e Sturaro del Genoa, ma il vero obiettivo di molti sarà Paquetà. Il brasiliano del Milan è un talento puro e l'ha già dimostrato. Uno sul quale puntare a occhi chiusi, insomma.

Muriel il più sognato per l'attacco

Chi ha preso Piatek in estate ha fatto davvero un grande colpo, ora chi sarà il giocatore più ambito al Fantacalcio dopo la chiusura del calciomercato? Senz'altro Muriel, colombiano che da quando è arrivato alla Fiorentina sta segnando con una regolarità impressionante. Fanno però gola anche Sanabria del Genoa, che ha segnato all'esordio e avrà un certo spazio dopo la partenza di Piatek, e Gabbiadini della Sampdoria. Un titolare pare essere Okaka all'Udinese, ma non bisogna dimenticare nemmeno Oberlin dell'Empoli e soprattutto Thereau, in cerca di rilancio con la maglia del Cagliari.