Dopo il turno infrasettimanale, tornerà nel weekend il campionato di Serie B. In programma ci sarà la 27ª giornata, che verrà aperta dall’anticipo tra Foggia e Cosenza alle ore 21.00 di venerdì 1 marzo 2019. Il match di scena allo Stadio Pino Zaccheria verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play) e non solo su DAZN. I pugliesi sono reduci dal pareggio per 2-2 sul campo dell’Ascoli. Dopo essere andati in svantaggio per il goal di Valerio Lorenzo Rosseti, i rossoneri hanno ristabilito la parità con Francesco Deli. Sul finale di primo tempo c’è stato il nuovo allungo dei padroni di casa con Nikola Ninković. Nei minuti di recupero della ripresa ha fissato il risultato Oliver Kragl.

Il Foggia resta sempre invischiato nella zona calda con 23 punti, ma la salvezza non è distante. Il Cosenza, invece, ha vinto per 1-0 davanti ai propri tifosi contro il Carpi, grazie alla rete di Gennaro Tutino. I calabresi si avvicinano così alla zona play-off con i 33 punti in classifica. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, vediamo quali sono i precedenti tra le due squadre in Serie B.

Foggia imbattuto allo Zaccheria contro il Cosenza

Il Foggia ha ospitato 7 volte il Cosenza nel campionato cadetto. Il bilancio è di 6 vittorie e 1 pareggio allo Stadio Pino Zaccheria. Addirittura, non ha mai incassato un goal davanti al proprio pubblico. L’ultima sfida risale alla stagione 1996/97, quando s’impose per 1-0 grazie ad un’autorete di Gianfranco Circati.

Stesso risultato anche nella stagione 1995/96, con Nicoló Sciacca a segno in quell’occasione. Decisamente più rotondo il successo della stagione 1990/91, quando finì 5-0 a favore dei pugliesi, con le doppiette di Francesco Baiano e Roberto Rambaudi, oltre al goal di Paolo List. L’unica partita non vinta dal Foggia in casa contro il Cosenza risale alla stagione 1946/47, quando si registrò uno 0-0. Sono 11 i goal segnati complessivamente negli scontri diretti tra le mura amiche e, come già detto, nessuno incassato.

Se si considera il bilancio complessivo, abbiamo 15 partite disputate, con 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nel girone d’andata hanno vinto i ragazzi di Piero Braglia per 2-0. I calabresi si sono imposti grazie alla doppietta di Gennaro Tutino, fin qui miglior marcatore stagionale con 7 reti.

Riusciranno a riscattarsi i ragazzi di Pasquale Padalino? Nella sua carriera da allenatore ha già affrontato il Cosenza in 4 occasioni, ma in Serie C. Sulla panchina del Matera ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, in entrambi i casi per 1-0, mentre con il Lecce ha pareggiato entrambe le volte (1-1 e 0-0). Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nella 28ª giornata del campionato di Serie B il Cosenza ospiterà il Brescia, mentre per il Foggia ci sarà il derby contro il Lecce.