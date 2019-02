Annuncio

La Juventus dopo il mercato estivo è diventata una corazzata, nonostante ciò durante la sessione invernale avrebbe avuto bisogno di qualche rinforzo per allungare la panchina e sopperire ai ripetuti infortuni che ultimamente hanno falcidiato il pacchetto arretrato. La difesa si ritrova senza ricambi anche per la partenza di Medhi Benatia, sostituito in extremis da Martin Caceres. Se il marocchino non vedeva l’ora di lasciare Torino, Patrice Evra invece ha espresso il desiderio di ritornare agli ordini di Massimiliano Allegri.

La sua idea è stata riportata dal Corriere di Torino. Il transalpino ha militato nelle file della Juventus dal 2014 al gennaio del 2017, quando ha deciso di trasferirsi all’Olympique Marsiglia per tentare una nuova avventura da protagonista, ma la Ligue 1 non ha soddisfatto le sue aspettative.

Motivo per cui si è trasferito al West Ham, ma neanche in Premier League ha trovato fortuna. La sua ultima apparizione in campo risale al 5 maggio 2018 quando ha giocato un minuto contro il Leicester. A 37 anni l’ex Manchester United avrebbe il desiderio di ritornare a giocare per sei mesi con la maglia della Juventus.

Il desiderio di Evra non combacia con quello di Paratici

La dirigenza bianconera oltre a Caceres ha cercato un altro rinforzo per sostituire Juan Cuadrado che sta svolgendo la terapia riabilitativa dopo l’intervento al ginocchio. Fino all’ultimo giorno di Calciomercato, Fabio Paratici ha tentato di acquistare Bruno Alves del Parma, ma con esito negativo. Il portoghese è amico di Cristiano Ronaldo che avrebbe sponsorizzato il suo approdo nel club di Andrea Agnelli, ma il ds degli emiliani, Daniele Faggiano, ha blindato il suo tesserato con il rinnovo del contratto.

L’unica strada adesso per eventuali aggiustamenti in corso d'opera, alla luce della chisura delle trattative, è quella di cercare buone occasioni tra i giocatori svincolati ed il maturo difensore francese, facendo parte di questa categoria, potrebbe fare al caso della squadra di Allegri. Ma Paratici non sembra per nulla propenso ad un Evra-bis. L’agente del giocatore, Federico Pastorello ha confermato ai microfoni di Rai Sport che la dirigenza del club campione d'Italia non ha preso in considerazione l’idea del cursore sinistro: “Per ora non ne abbiamo parlato, a lui farebbe molto piacere ed è ancora integro fisicamente. Ma non so se la Juventus cerchi un giocatore come lui”, queste le dichiarazioni del procuratore.