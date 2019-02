Annuncio

La Juventus, questo pomeriggio, è tornata alla Continassa per allenarsi e prepararsi in vista della partita contro il Napoli.

Non ci sono però notizie troppo confortanti per i bianconeri perché Douglas Costa e Cristiano Ronaldo hanno lavorato a parte. In particolare per CR7 c'è un po' di apprensione visto che dovrà essere sottoposto ad accertamenti strumentali in seguito a un problema fisico. Il portoghese fra oggi e domani farà tutti gli esami del caso per capire l'entità del problema alla caviglia. Solo dopo che la Juve avrà dato ulteriori comunicazioni si potrà sapere se Cristiano Ronaldo potrà giocare oppure no contro il Napoli.

Douglas Costa in dubbio per domenica

L'obiettivo della Juve è quello di avere i giocatori tutti al top della forma per il match contro l'Atletico Madrid e in particolare gli occhi sono puntati su Douglas Costa. Il brasiliano si è fermato a inizio febbraio per un problema alla coscia e resta in dubbio anche per il match contro il Napoli.

Infatti, quest'oggi, il numero 11 bianconero ha lavorato a parte e perciò è probabile che non si vogliano correre rischi. Certo Douglas Costa è una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri che preferirebbe averlo a disposizione il prima possibile. Il brasiliano sta continuando il suo programma di recupero e la speranza è che possa rientrare giusto in tempo per il match di ritorno contro l'Atletico Madrid del 12 marzo. Infatti, quella sera le accelerazioni di Douglas Cosra potrebbero rivelarsi decisive e dunque l'obiettivo è quello di riconsegnarlo ad Allegri per la gara di Champions.

Contro il Napoli potrebbe giocare Emre Can

In attesa che Cristiano Ronaldo venga sottoposto ad accertamenti per capire se potrà essere a disposizione per la partita di domenica, Massimiliano Allegri sta iniziando a pensare alla formazione da schierare al San Paolo.

Infatti, domenica sera contro i partenopei, il tecnico bianconero potrebbe fare alcuni cambi soprattutto a centrocampo dove rientrerà Emre Can. Il numero 23 juventino ha scontato il turno di squalifica e si candida per avere una maglia da titolare contro il Napoli. Infatti, il tedesco potrebbe garantire maggiore fisicità per reggere il tridente composto da Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Se però CR7 dovesse essere tenuto a riposo, il suo posto sarebbe preso da Federico Bernardeschi. Con il numero 33 bianconero fra i titolari, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di modificare ulteriormente il suo centrocampo e dunque solo quando si capirà con esattezza chi sarà a disposizione si potranno avere maggiori certezze sull'undici juventino.