Annuncio

Annuncio

Per la Juventus è ormai scattato il countdown in vista della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ma, prima di concentrarsi anima e corpo sul match contro gli spagnoli, i bianconeri devono prima preparare la sfida di venerdì contro il Frosinone. Per questo match ci sarà, quasi certamente, qualche cambio variazione nell'undici base e uno riguarderà, in particolare, la difesa. Infatti, Alex Sandro è squalificato e il suo posto sarà preso certamente da Leonardo Spinazzola. Il numero 37 bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sfide contro il Frosinone e contro l’Atletico Madrid. Il difensore juventino ha sottolineato che la squadra deve rimanere concentrata solo sull’impegno di venerdì e che, in seguito, ci sarà tutto il tempo per pensare alla Champions League.

Spinazzola parla del match contro il Frosinone

La Juve, in questi giorni, si è allenata duramente in vista della gara contro il Frosinone.

Annuncio

Infatti, per il momento i bianconeri non stanno pensando troppo alla Champions League e per ora sono concentrati soprattutto sul campionato. L'esterno sinistro, intervistato da Sky Sport, ha spiegato come procede la preparazione della sua squadra: “Abbiamo lavorato tanto per questo mese che sta arrivando - ha affermato Leonardo Spinazzola ai microfoni di Francesco Cosatti - per stare bene e per essere al top”. Questo è sicuramente un periodo molto intenso e come ha spiegato il numero 37 bianconero sarà un mese cruciale fra campionato e Champions League. Ma la Juve per il momento non vuole ancora pensare alla competizione europea come ha svelato lo stesso Spinazzola: “Adesso pensiamo prima al Frosinone e poi a Madrid”.

Annuncio

Infatti, da sabato, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si concentreranno soltanto all’Atletico ma, fino ad allora, la testa dei bianconeri dovrà essere solo rivolta al match contro i ciociari come ha raccontato il terzino bianconero: “Il mister ha già espresso il suo parere prima pensiamo al Frosinone e poi all’Altetico”.

Da sabato si penserà alla Champions

La sfida fra la Juventus e l’Atletico Madrid è dietro l’angolo e in molti rivolgono i loro pensieri già alla Champions. Non i giocatori bianconeri che, come ha raccontato Leonardo Spinazzola, sono concentrati solo sul match contro il Frosinone: “Abbiamo cinque giorni per prepararla al meglio la sfida con l’Atletico”. Inoltre, certe sfide sono sempre più facili da preparare come ha spiegato lo stesso numero 37 bianconero: “Poi è una sfida Champions e si prepara da sola”.

Annuncio

Ora però la testa deve essere rivolta solo al match di venerdì come ha specificato Spinazzola: “Penso che saremo molto concentrati per il Frosinone”.