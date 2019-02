Annuncio

In questo periodo le pagine della cronaca sportiva riportano i dissapori tra l'Inter e Icardi, il quale in estate era stato contattato dalla Juventus per sondare il terreno sulla possibilità di trasferirsi all'ombra della Mole. Oggi Fabio Paratici ha voluto puntualizzare ai microfoni di Rai Radio1, durante la trasmissione "Radio anch'io lo sport", ciò che è accaduto nella scorsa sessione estiva. Il Chief Football Officier ha raccontato che la dirigenza in estate ha contattato l'entourage dell'attaccante per capire se ci fossero i margini per imbastire una trattativa. L'azione non è da considerarsi di disturbo, ma aveva solo valore informativo. Ultimamente l'intervistato assicura che non ci sono stati più contatti perché Maurito è un giocatore dell'Inter e la Juve è concentrata nel finale di stagione, per cui eventuali trattative sono rimandate sotto l'ombrellone: "Domande sul giocatore saranno d'attualità, o no, a giugno".

I probabili obiettivi di mercato

La Juventus è una società programmatrice che da sempre preferisce avere uno zoccolo duro costituito da italiani, per cui è naturale che monitori i giovani talenti del Belpaese. Tempo fa era stata trovata una lista su un tavolo di un locale dove era stato visto Paratici ed è stata attribuita a lui. In questo elenco c'erano i nomi di Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali. Il dirigente smentisce che la lista fosse la sua, ma afferma che i talenti in elenco sono seguiti da molti club, Juve compresa. Il fatto che questi nomi vengono accostati alla Vecchia Signora non può che fargli piacere perché è segno che il calcio italiano sta crescendo. Nonostante la stagione sia nel momento clou, molti vedono i segni di un possibile trasferimento di Paulo Dybala e Massimiliano Allegri, quando i giochi saranno conclusi.

Dalle parole del direttore sportivo sembrerebbe proprio che l'attaccante e l'allenatore siano destinati a rimanere nel club di Andrea Agnelli. La Joya è considerato un giocatore dalle grandi doti tecniche e morali che seppur giovane ha già dato molto alla squadra. È il candidato ideale per diventare una bandiera juventina, anche se deve ancora lavorare per poter emulare i grandi numeri 10 bianconeri. Allegri è parte integrante del progetto e al di là dei risultati riguardanti la Champions League, secondo Paratici dovrebbe rimanere per dare continuità alla squadra: "Allegri sono convintissimo che rimarrà".