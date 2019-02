Annuncio

Il Campionato di Serie A 2018/2019 potrebbe essere l'ultimo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Ne è convinto il giornalista Mediaset e opinionista televisivo Maurizio Pistocchi che dal suo profilo ufficiale Twitter annuncia che Allegri avrebbe già un accordo per allenare un grande club di Premier League dalla prossima stagione.

L'annuncio di Pistocchi

Il giornalista Mediaset, già ieri al termine della partita di campionato dei bianconeri contro il Bologna, vinta per 1 - 0 dalla squadra di Allegri, aveva preannunciato una notizia bomba che riguardava proprio l'allenatore bianconero. E nella giornata odierna l'ha confermata ufficialmente direttamente dal suo profilo Twitter.

Il tweet di Pistocchi recita testualmente: "Secondo una fonte molto attendibile Max Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus". Pistocchi, ovviamente, non rivela quale sia questa fonte attendibile da cui avrebbe attinto la notizia. Ma rivela che il tecnico livornese avrebbe già in mano un accordo con un importante club di Premier League per i prossimi tre anni. Ma, ovviamente, nel tweet Pistocchi non dice quale sia questo club inglese che avrebbe ingaggiato Massimiliano Allegri.

Le reazioni all'annuncio del giornalista Mediaset

Secondo quanto sostiene Maurizio Pistocchi, quindi, a fine stagione Allegri potrebbe fare lo stesso percorso che ha fatto l'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri.

Comunque, il tweet di Pistocchi rende ancora più concreta un'ipotesi ventilata ormai da diverso tempo in ambiente calcistico. Quindi, molti non sarebbero neanche rimasti sorpresi dalla notizia della separazione di Allegri dalla Vecchia Signora a fine stagione.

D'altra parte, se si prova a sondare l'umore dei tifosi bianconeri, questi ultimi sono decisamente spaccati a metà. Da una parte ci sarebbero gli estimatori di Massimiliano Allegri che sarebbero profondamente dispiaciuti della partenza di un tecnico che, comunque la si veda, ha fatto vincere alla Juventus il campionato di Serie A per 7 anni di fila e si appresta, molto probabilmente, a vincerlo anche quest'anno per l'ottava volta. Dall'altra parte ci sarebbero quei tifosi, forse più esigenti, che vogliono vedere la propria squadra salire sul tetto d'Europa.

Cosa che, a meno di una clamorosa e mirabolante rimonta contro l'Atletico di Madrid il prossimo 6 marzo, dovrà attendere ancora. Rimonta che è, di fatto, nelle possibilità della squadra bianconera: tuttavia, però, se la Juve non dovesse riuscirci la stagione perderebbe gran parte del suo significato.