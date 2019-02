Annuncio

Annuncio

Un vero e proprio scontro tra titani quello in programma al "Santiago Bernabeu" mercoledì 27 febbraio, quando i padroni di casa del Real Madrid affronteranno i rivali storici del Barcellona. Il match è valido per il ritorno della semifinale di Coppa del Re ed è solo il primo "Clasico" della settimana. Domenica 2 marzo le due squadre si ritroveranno infatti in campionato.

Pari all'andata: si decide tutto al Bernabeu

La sfida di andata si è giocata lo scorso 6 febbraio al Camp Nou e ha visto le due squadre impattare sul risultato di 1-1. Al vantaggio madrileno siglato da Lucas Vazquez ha risposto il brasiliano Malcom al 57'. In virtù della regola dei gol in trasferta è il Real ad avere un piccolissimo vantaggio nell'economia della doppia sfida, potendosi permettere anche un pareggio a reti inviolate per approdare in finale.

Annuncio

Un risultato tuttavia poco probabile tra due squadre, le cui sfide sono spesso caratterizzate da molti gol. La sensazione è che il risultato dell'andata influirà ben poco sul match di Madrid, con le due squadre come sempre pronte a fronteggiarsi a viso aperto.

A differenza della sfida di andata, sarà schierato dall'inizio Leo Messi, frenato da un infortunio nel match del Camp Nou. La "Pulce" è reduce da una splendida tripletta nel match vinto contro il Siviglia, che ha permesso ai blaugrana di consolidare la propria leadership nella Liga. Sarà proprio l'argentino l'osservato speciale del match, colui che può fare la differenza contro i rivali di sempre.

Dove vedere il match

Il "Clasico" Real Madrid-Barcellona, semifinale di ritorno di Coppa del Re, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle 21:00 di mercoledì 27 febbraio 2019. La piattaforma streaming dedicata allo sport è visibile tramite PC, smartphone, tablet e smart tv.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le probabili formazioni

Santiago Solari dovrà fare a meno del solo Marcos Llorente, titolare all'andata e assente causa infortunio. Disponibili tutti i big della squadra, con Benzema faro offensivo insieme a Vazquez e alla rivelazione Vinicius Jr. Confermatissimo il centrocampo con Kroos, Modric e Casemiro. Difesa a 4 con Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Reguilon (preferito a Marcelo) davanti all'estremo difensore Navas.

Nel Barcellona spicca la presenza di Messi, assente all'andata, affiancato in attacco da Suarez e Coutinho. Centrocampo con Arturo Vidal, che si unirà ai "soliti" Rakitic e Busques. In porta Ter Stegen, protetto dalla difesa a 4 formata da Jordi Alba, Piquè, Lenglet e Semedo.

Annuncio

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius jr.

Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.