Si aprirà domani venerdì 22 febbraio il 25° turno del campionato di Serie A 2018-19. Allo Stadio San Siro di Milano andrà infatti in scena la sfida tra Milan ed Empoli, calcio d'inizio previsto per le 20:30.

Milan vs Empoli: la situazione delle due squadre

La sfida di San Siro mette di fronte due formazioni con situazioni di classifica diametralmente opposte. Da un lato il Milan di Gattuso, ancorato al quarto posto ed in piena bagarre per la qualificazione in Champions League, dall'altro l'Empoli di Beppe Iachini, quartultimo in classifica ed in piena lotta salvezza.

I padroni di casa, rivitalizzati dagli arrivi di Piatek (6 reti in 5 match con il Milan) e Paquetà, hanno riagganciato il quarto posto, obiettivo minimo stagionale.

Gli uomini di Gattuso sono reduci dalla vittoria esterna contro l'Atalanta, un successo preziosissimo contro un'avversaria temibile che lancia i rossoneri nelle zone alte della classifica. Una ulteriore vittoria contro l'Empoli, la terza consecutiva in campionato, consentirebbe al Milan di respingere l'assalto della Roma, quinta ad un solo punto di distanza dai rossoneri.

Cerca punti preziosi anche la squadra toscana, reduce da una bella vittoria casalinga contro il Sassuolo nel turno precedente. Gli azzurri, con 21 punti, sono ora quartultimi e virtualmente salvi, ma la zona pericolosa è distante solo 3 punti.

Le probabili formazioni

Nel Milan è certa l'assenza di Suso, squalificato, con Gattuso indeciso tra Borini e Castillejo per sostituire lo spagnolo.

Possibile il rientro di Lucas Biglia, recuperato dopo il lungo infortunio, al posto di uno tra Kessie e Bakayoko. Dubbio Piatek: il tecnico rossonero vorrebbe risparmiarlo in vista della sfida di martedì in Coppa Italia contro la Lazio [VIDEO]. Cutrone potrebbe essere schierato a sorpresa.

Iachini conta su Francesco Caputo per guidare l'attacco dei suoi sul difficile campo di San Siro. Ballottaggio tra Farias e Lagumina per il secondo posto davanti, con il primo favorito. Difesa a tre per l'Empoli, con Veseli, Silvestre e Dell'Orco. A centrocampo spazio ad Acquah, decisivo con il Sassuolo.

MILAN - G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI - Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Dove vedere il match

Milan-Empoli, anticipo della 25a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e su Sky Sport, canali 202 e 251 del bouquet di Sky, a partire dalle 20:30 di venerdì 22 febbraio. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming su SkyGo, visibile su pc, smartphone e tablet.