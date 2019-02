Annuncio

Il weekend in arrivo proporrà la 24ª giornata del campionato di Serie B. L'anticipo in programma vedrà sfidarsi le due squadre al vertice della classifica: il Brescia capolista, infatti, sarà ospite del Palermo allo stadio Renzo Barbera nella serata di venerdì 15 febbraio alle ore 21:00. La partita verrà trasmessa in diretta Tv su Rai Sport, nonché in streaming su Rai Play. Nell'attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che entrambe le squadre hanno vinto nel turno disputato in precedenza.

I rosanero si sono imposti per 2-1 in casa del Perugia grazie ad una doppietta di George Pușcaș che ha regalato 3 punti preziosi ai ragazzi di Roberto Stellone. I padroni di casa, invece, hanno accorciato le distanze con una rete di Federico Melchiorri messa a segno nei minuti finali del match.

Le "rondinelle" si sono imposte davanti ai propri tifosi per 3-1 contro il Carpi con una doppietta di Alfredo Donnarumma - salito a quota 21 goal nella classifica marcatori - e rete di Emanuele Ndoj. Gli ospiti sono andati a segno con Gabriele Rolando. La vittoria ha consentito ai ragazzi di Eugenio Corini di mantenere una lunghezza di vantaggio sul Palermo, prossimo avversario.

Le rondinelle cercheranno di bissare il successo dell'andata

Il Palermo ospiterà per la 28ª volta il Brescia in Serie B. Il bilancio è di 15 vittorie, 11 pareggi ed una sola sconfitta. L'unica volta in cui gli ospiti sono riusciti ad espugnare lo stadio Renzo Barbera è stata nella stagione 1964/65, quando terminò 1-2.

Da allora i lombardi non sono più riusciti a strappare i 3 punti fuori casa. Questo per quanto riguarda il campionato cadetto, giacché in altre competizioni come Serie A e Coppa Italia ci sono state vittorie esterne per il Brescia, seppur non molte. Il bilancio complessivo per la compagine lombarda in terra siciliana è di 3 vittorie, 15 pareggi e 18 sconfitte.

Nella stagione scorsa finì 2-0 a favore del Palermo, con i goal di Ivaylo Chochev e Eddy Gnahoré. Lo stesso risultato si è registrato anche nella stagione 2013/14, quando a regalare il successo ai rossonero sono stati nientemeno che Franco Vázquez e Paulo Dybala. I bookmakers danno leggermente favorito il Palermo, anche se il Brescia potrebbe far punti importanti e consolidare il primato in classifica, che a fine stagione vorrebbe dire promozione diretta in Serie A.

Nel match del girone d'andata finì 2-1 per le rondinelle allo stadio Mario Rigamonti. Protagonista della sfida fu Alfredo Donnarumma, autore dell'ennesima doppietta stagionale, mentre Stefano Moreo accorciò le distanze. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nella 25ª giornata riposerà il Palermo, mentre il Brescia ospiterà il Crotone.