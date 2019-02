Annuncio

Wanda Nara piange per il 'caso Icardi' e la rottura con l'Inter. Durante la trasmissione Tiki Taka, la moglie e agente del top player nerazzurro è scoppiata in lacrime lasciando attonito il pubblico. "L'Inter è la nostra famiglia - ha detto la donna - e Mauro sta soffrendo tantissimo".

Inter, Caso Icardi: Wanda Nara in lacrime confessa la sofferenza del marito

Lei si è presentata con camicetta bianca, capelli lisci e collanina sottile e dorata davanti alle telecamere della trasmissione Tiki Taka.

C'è chi è pronto a dire che le sue siano lacrime da coccodrillo, ma in tanti si sono commossi di fronte alle lacrime di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, giocatore di punta della squadra nerazzurra e, fino a qualche giorno fa, capitano dell'Inter.

Un idillio che sembra finito, però, quello tra il giocatore e la sua squadra, dopo il fallimento della trattativa tra i dirigenti interisti e la procuratrice del calciatore.

E così, una settimana fa, Mauro Icardi ha dovuto cedere l'ambita fascia da capitano, meritata sul campo, ad Handanovic. Un'onta umiliante che ha scatenato una indicibile sofferenza per il bomber argentino, come sostiene Wanda Nara.

In trasmissione, la donna in lacrime ha confidato che "Togliere la fascia a Mauro è stato come tagliarli una gamba. Lui porta la maglia dell'Inter con orgoglio". La moglie di Icardi ha continuato con una frase ad effetto che ha fatto breccia nel cuore di molti tifosi interisti e in quello del top management del team.

Con il volto rigato dalle lacrime, Wanda Nara ha confessato: "Mauro sta soffrendo tantissimo. Per me e per Mauro, l'Inter è la nostra famiglia, non me ne voglio andare".

Riprendendo, poi, il dispiacere di Massimo Moratti alla notizia della rottura tra l'Inter e Icardi, la moglie dell'ex capitano interista, ha detto di aver telefonato all'ex presidente chiedendo proprio a lui di intercedere per far giocare il marito.

Beppe Marotta telefona in trasmissione e risponde a Wanda Nara

Lacrime che non hanno lasciato insensibile l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, che ha telefonato direttamente in trasmissione.

"Intendiamo ridare serenità e rincuorare Wanda." ha detto via telefono Marotta, che ha aggiunto come, nello spogliatoio di Spalletti, sia stata comunicata e spiegata a Mauro Icardi la decisione di togliergli la fascia.

Non sarebbe, quindi, vero quanto dichiarato da Wanda Nara, ossia che lei abbia appreso della "fascia perduta" via Twitter.

L'Amministratore delegato dell'Inter ha anche aggiunto: "Nulla è compromesso, la vita continua. Ho promesso a Wanda che faremo una proposta di rinnovo e così sarà". Domani Mauro Icardi compirà 26 anni: non c'è al momento regalo più bello di questo.