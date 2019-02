Annuncio

Dopo l'esplosione in settimana del caso Icardi la moglie agente dell'ormai ex capitano nerazzurro ha vissuto quella che si può senza dubbio definire la settimana più lunga e complicata della sua vita interista. L'atmosfera si è da subito scaldata oltre i livelli di guardia data l'entità stessa della decisione, il tutto in un clima già inasprito dalle dichiarazioni in merito a presunte cattiverie provenienti dallo spogliatoio fatte dalla stessa Wanda a Tiki taka una settimana fa. La showgirl in settimana ha subito numerosi insulti social da parte del popolo del web di fede interista sfociati in una grave atto di violenza quando nella mattinata di sabato la sua auto è stata colpita con un sasso.

I chiarimenti di Wanda

Ore 00.15. Wanda Nara guadagna il centro dello studio studio di Tiki taka pronta a rispondere alle domande di Pierluigi Pardo riguardo il caso della settimana: la revoca della fascia di capitano a Mauro Icardi da parte della dirigenza interista. Wanda comincia riferendosi alla presenza di ieri sera a San Siro: “Non abbiamo mai avuto dubbi riguardo la presenza a San Siro questa sera, come moglie del capitano ci sono sempre e anche come mamma”. Riguardo l’incidente del sasso lanciato sulla sua auto dice: “Non volevamo farlo uscire ma quando si fa una denuncia alla fine succede così. Per fortuna è successo in un posto con delle telecamere, potrebbero aiutare. In quel momento Mauro dormiva perché aveva allenamento il pomeriggio, ho chiamato un mio amico all’Inter che visto che la mia famiglia è in Argentina qua è la mia famiglia, dopo cinque minuti mi ha chiamato Marotta”.

Prosegue poi toccando la delicata questione dei malumori dello spogliatoio nerazzurro: “I giornali dicono così ma nessuno di interno al club mi ha mai detto niente”. Precisa poi: "non mi aspettavo un tale provvedimento non avevo avuto segnali in tal senso da parte della società", decisione riguardo la quale dice: “alcuni potrebbero dire che gli hanno tolto un braccio per me è come se gli avessero tolto una gamba” e sempre riguardo la fascia: “Quando gliel’hanno affidata è stato importantissimo per lui, non se l’aspettava e si è assunto una grande responsabilità anche perché veniva dopo un capitano come Zanetti”. Ribadisce l’attaccamento alla maglia del marito dicendo “Mauro è molto orgoglioso di essere il capitano del’inter ed è sempre quello che nei momenti di difficoltà si prende sulle spalle la squadra”.

Wanda ringrazia infine anche Moratti che aveva in settimana preso pubblicamente posizione esprimendo perplessità riguardo la scelta societaria: “L’ho ringraziato, gli ho mandato un messaggio perché Mauro stava davvero malissimo, gli ho chiesto di aiutarci a farlo giocare e risolvere la situazione perché lui è uno che tende a chiudersi” C'è spazio anche per toccare il fronte del rinnovo contrattuale: “La gente vuole capire ciò che vuole, io l’ho sempre detto: non ho mai chiesto un rinnovo. È un mondo un po’ duro con le donne”.

La chiamata di Marotta

Alle 00.32 con un colpo di scena interviene telefonicamente l’AD dell’Inter Giuseppe Marotta completando così il quadro delle dichiarazioni con dei chiarimenti ufficiali da parte della società, queste le sue parole: “Intendiamo stemperare questa tensione in primis per Wanda e Mauro, non è un provvedimento disciplinare. Quando si gestisce un’azienda ci sono dei principi che vanno salvaguardati, se si parla di famiglia bisogna poi assumere decisioni affinché i figli possano crescere.

Questa decisione l’abbiamo presa convocando Mauro e spiegandogliela personalmente, dandogli spiegazioni. Volevo intervenire per rincuorare Wanda, vorrei che capisse che quello che noi facciamo lo facciamo per il bene di Icardi ed il suo, per il bene dell’Inter e dei tifosi. Chiedo di accettare questo provvedimento perché era giusto prenderlo per dei motivi interni che non è opportuno discutere in questa sede. Mi impegno con Wanda, come già detto, a presentare una proposta contrattuale, con molta serenità. Senza nulla togliere a Wanda il nostro interlocutore è Mauro Icardi che è un ragazzo maturo.” Wanda risponde così: “ringrazio il direttore che ha chiamato, ribadisco che non sarà mai una questione di rinnovo, Mauro vuole soltanto il bene dell’Inter”.

Chiuso il collegamento con l'AD nerazzurro c'è spazio per qualche domanda da studio. Vengono prima di tutto chiesti chiarimenti per quanto riguarda il rinnovo contrattuale ai quali Wanda ribadisce sicura: “I direttore ha detto che ha preparato un rinnovo, non è la nostra priorità” Gli ospiti continuano toccando il fronte delle dichiarazioni fatte a più riprese dalla showgirl a tiki taka dove è ospite fissa da settembre e che hanno fatto più di una volta storcere il naso al mondo interista: “ridiresti le stesse cose da quando sei ospite fissa di Tiki taka?” Wanda si difende dicendo: “Non ho detto nessuna cosa per ferire nessuno, non ho mai detto nulla per il male dell’Inter.

Sono cose che non può dirmi qualcuno che non c’entra nulla ma qualcuno dentro l’Inter”. Con un ultima domanda viene poi messa in dubbio l'adeguatezza di lady Icardi al ruolo di procuratrice del marito: “Hai mai pensato di fare un passo indietro riguardo al ruolo di procuratore?" . Anche in questo caso Wanda si mostra sicura di sé e della bontà del proprio operato rispondendo: “Assolutamente no perché le cose che dicono non sono vere, lo ha detto anche il direttore che non sarebbe venuto qua a parlare se ci fossero stati problemi. Lo ringrazio è stato correttissimo”.