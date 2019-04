Ci attendiamo una sorta di rivoluzione nella rosa juventina, con grandi investimenti sul mercato ma anche con pesanti cessioni, utili per finanziare gli acquisti ma soprattutto per equilibrare un bilancio 'provato' economicamente la scorsa stagione dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Probabilmente la maggior parte degli arrivi si svilupperanno in difesa e a centrocampo, in quanto è necessario un incremento di qualità e di gioventù. Il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) potrebbero significare l'arrivo di almeno due difensori centrali mentre a centrocampo, gli eventuali acquisti dovrebbero passare da pesanti cessioni.

A tal proposito è in dubbio la permanenza sia di Khedira (che potrebbe decidere di ritornare in Germania o di fare una nuova esperienza di lavoro negli Stati Uniti) e soprattutto quella di Miralem Pjanic. Come scrive il 'Corriere dello Sport', la Juventus non vorrebbe privarsi del suo regista, uno dei migliori a livello europeo, ma i continui sondaggi di società come il Paris Saint Germain o il Real Madrid potrebbero spingere la società bianconera a valutare una cessione. Resterebbe però notevole la richiesta della Juventus per il cartellino del centrocampista bosniaco.

La Juventus valuterebbe Pjanic almeno 100 milioni di euro

Secondo il noto giornale romano 'Corriere dello Sport', la Juventus sarebbe pronta a valutare la cessione di Miralem Pjanic solo a fronte di un'offerta notevole, in grado di garantire soldi utili per 'rivoluzionare' il proprio centrocampo. Sarebbe infatti arrivata un'offerta di 70 milioni di euro del Paris Saint Germain, ma i bianconeri chiederebbero almeno 100 milioni di euro per il regista bosniaco. Soldi che potrebbero essere utili per investire su uno o due centrocampisti di qualità, piacciono Kanté del Chelsea e Ndombelé del Lione, ma il sogno resta Paul Pogba.

Il centrocampista francese dovrebbe lasciare il Manchester United, anche perché dopo il pareggio fra la squadra di Solskjaer e il Chelsea, la possibilità di arrivare in Champions League per lo United si riduce sensibilmente e difficilmente Pogba resterà nella sua attuale società senza giocare la massima competizione europea. Il francese però piace anche al Real Madrid di Zidane, che avrebbe accantonato l'idea di lanciare un'offerta per Pjanic per dedicarsi completamente all'acquisto di Pogba.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus passerà anche dalla conferma o meno di Allegri sulla panchina bianconera: la recente intervista nel programma della Rai Che Tempo Che Fa conferma le intenzioni del tecnico toscano di rimanere a Torino, anche se sarà fondamentale il confronto fra il presidente della Juventus ed il tecnico che si terrà dopo il primo maggio.