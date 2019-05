Mancano oramai due giornate alla fine del campionato e nella parte alta della classifica gli unici posti delineati sono i primi due, ovvero quelli di Juventus e Napoli. Nonostante un ottimo cammino in Italia, le prime due classificate hanno evidentemente deluso a livello europeo, con le sconfitte nei quarti di finale rispettivamente contro l'Ajax in Champions League ed Arsenal in Europa League. Nonostante questo, l'unica panchina in discussione è quella di Allegri, mentre Ancelotti è stato confermato dal suo presidente Aurelio De Laurentiis. E a proposito del tecnico emiliano, sorprendono alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso al noto giornale sportivo napoletano il 'Roma', in riferimento ad un titolo scritto dal giornale qualche mese fa.

Ancelotti sul titolo 'Rubentus' del giornale 'Roma: 'Strano che si sono arrabbiati'

Ancelotti ironizza sulla parola 'Rubentus'

Ad inizio campionato, sia Juventus che Napoli sono partite alla grande attestandosi nelle prime posizioni della Serie A. Proprio in quella occasione il noto giornale sportivo il 'Roma' titolò il brillante inizio delle due squadre 'È fuga con la Rubentus', riferendosi quindi al fatto che il Napoli era in fuga con i bianconeri. Tale titolo destò scalpore in quanto la parola Rubentus è evidentemente un dispregiativo di Juventus, con il quale il giornale voleva indicare che i bianconeri condizionassero gli arbitri e quindi 'rubassero' senza meritare le vittorie.

Pubblicità

Riprendendo quindi tale argomento, il tecnico emiliano ha ironizzato sul titolo in quanto la Juventus si arrabbiò per quelle parole 'battute' dal giornale: Ancelotti a tal riguardo ha dichiarato 'Si sono arrabbiati, perché?', frase che avrebbe strappato le risate dei presenti in redazione.

ll mercato di Juventus e Napoli

Resta però lo splendido cammino delle due squadre in Serie A, entrambe sono pronte a confermarsi anche la prossima stagione, possibilmente anche in Champions League.

In merito però al mercato, Ancelotti ha ribadito che non ci saranno grandi spese da parte del Napoli, in quanto la società campana deve stare attenta ai bilanci, e non si può permettere stipendi da 10 milioni di euro l'anno. Anche la Juventus però dovrà tenere conto di un bilancio d'esercizio che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco che allora che per investire, è possibile che la Juventus debba cedere qualche suo top player in particolar modo i giocatori che hanno più mercato.

Pubblicità

Fra questi i più apprezzati sono Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa. Il mediano bosniaco ha molto mercato, piace infatti al Paris Saint Germain e al Real Madrid mentre il centrocampista offensivo brasiliano interessa in Inghilterra. Tottenham e Manchester City potrebbero presentare un'offerta alla società bianconera.