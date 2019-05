Atalanta-Lazio è l’inedita finale di Coppa Italia 2019 in programma mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Per i bergamaschi sarà la quarta finale a 23 anni di distanza dall’ultima: l’Atalanta ha vinto il trofeo nel 1963 (3-1 al Torino con tripletta di Domenghini) e perso l’atto conclusivo contro il Napoli di Maradona nel 1987 e la Fiorentina di Batistuta nel 1996. Biancocelesti hanno ben 6 trofei in bacheca: il primo vinto nel 1958, l’ultimo nel 2013 nella stracittadina contro la Roma.

Finale Coppa Italia 2019: anteprima Atalanta-Lazio, il 15 maggio in Tv su Rai 1

Specialista della seconda competizione nazionale, contro l’Atalanta per la S.S. Lazio sarà inoltre la terza finale negli ultimi cinque anni (sconfitta con la Juve nel 2015 e 2017).

Dove vederla in tv e streaming

Per la sorprendente Atalanta di Gian Piero Gasperini, tecnico al debutto in una finale di Coppa Italia, è soprattutto la grande occasione di tornare a conquistare un trofeo dopo oltre mezzo secolo dalla Coppa nazionale del 1963, che ad oggi resta il solo titolo conquistato dalla Dea.

In più, è viva l'opportunità, che sembra difficilmente ripetibile, di accoppiarlo alla qualificazione in Champions.

Per la Lazio di Simone Inzaghi, mister alla seconda finale di Coppa Italia, alzare il trofeo vorrebbe invece dire percorrere quella che sembra la sola strada rimasta per entrare nella prossima Europa League e salvare la stagione.

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 con ampio pre e post partita, ma sarà visibile anche in streaming live su RaiPlay. Il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia fissato alle ore 20:45.

Il cammino di Atalanta e Lazio fino alla finale

Le due squadre non erano le favorite della vigilia, ma sono arrivate con pieno merito all’epilogo. I nerazzurri superando prima il Cagliari agli ottavi (2-0), poi detronizzando dopo quattro edizioni la Juventus con un formidabile 3-0 ai quarti e in ultimo eliminando la Fiorentina in semifinale (3-3 a Firenze e 2-1 all’Atleti Azzurri d'Italia).

Mentre la Lazio ha estromesso il Novara (4-1) e successivamente le due milanesi: l’Inter ai rigori ai quarti e il Milan in semifinale, vincendo 1-0 a San Siro dopo il nulla di fatto dell’Olimpico.

I precedenti della partita e il pronostico

Tre i precedenti della partita in Coppa Italia, ai quarti 1988/89 con successo dei bergamaschi in casa (2-0) e della Lazio nella Capitale (3-2), quindi ai sedicesimi dell’edizione 2008/09 in gara unica vinta dai biancocelesti (2-0). Nelle due partite di campionato altrettante vittorie nerazzurre: 1-0 a Bergamo e 3-1 a Roma nella recente sfida del 5 maggio che ha lanciato la Dea verso un piazzamento Champions e spento le ultime speranze biancocelesti per lo stesso traguardo.

Nel 2017 l’ultima vittoria dei capitolini contro l’Atalanta (2-1 all’Olimpico). Giocata in Serie A, Serie B e Coppa Italia, il bilancio generale dei precedenti è di poco favorevole alla Lazio (in 102 partite di Serie A 34 vittorie Lazio, 29 Atalanta e 39 pareggi).

Sbirciando tra le quote dei principali bookmakers, la sfida è presentata all’insegna dell’equilibrio, ma nonostante la recentissima vittoria atalantina all’Olimpico, forse in virtù del fatto che giocherà comunque nello stadio di casa, seppure con un vantaggio lievissimo è la Lazio a partire favorita. Da Snai ed Eurobet quota vincente Coppa Italia: Lazio 1.85, Atalanta 1.95.