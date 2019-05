Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da decidere. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non lo avrebbe ancora chiamato per il summit, quindi la permanenza del tecnico livornese a Torino è tutt'altro che scontata. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di sostituire Thomas Tuchel (dopo una stagione assai deludente) e avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri. Come riporta il "Corriere dello Sport", la dirigenza del club francese vorrebbe esonerare l'allenatore tedesco (che ha un contratto fino al 30 giugno del 2021) e starebbe pensando di convincere Massimiliano Allegri ad accettare la panchina del club parigino.

Juve, possibile addio di Allegri

Il tecnico toscano potrebbe accettare la panchina del Paris Saint Germain, nel caso in cui dovessero nascere delle tensioni nel prossimo incontro con la dirigenza della Juventus. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, Allegri potrebbe andare al Paris Saint Germain: possibile ritorno di Conte

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Il tecnico bianconero è stato fortemente criticato dai tifosi dopo l'eliminazione dalla Champions League e la dirigenza sabauda potrebbe decidere di esonerarlo.

Pubblicità

L'allenatore toscano vorrebbe rimanere a Torino, ma vorrebbe un adeguamento dell'ingaggio (arrivando dunque ad guadagnare circa nove milioni di euro a stagione) e anche alcuni acquisti mirati per rinforzare la squadra. La sua permanenza, però, non è certo scontata. Nonostante l'acquisto di Cristiano Ronaldo, infatti, la Juventus non è riuscita ad arrivare alle semifinali di Champions League e non ha mai espresso un buon gioco con continuità.

Nei giorni scorsi si è parlato di Pep Guardiola, che al momento, però, rimarrebbe una suggestione.

Il tecnico del Manchester City, infatti, guadagna più di venti milioni di euro a stagione e la Juventus dovrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione con un suo possibile ingaggio. Il nome più caldo in questo momento, se dovesse andare via Massimiliano Allegri, sarebbe quello di Antonio Conte, attualmente l'allenatore più desiderato d'Italia. Su di lui, infatti, sarebbe molto forte l'interesse di Milan, Roma e soprattutto Inter. Beppe Marotta vorrebbe ripartire dal tecnico leccese, come già successe ai tempi della Juventus.

Pubblicità

Conte, però, alla fine potrebbe tornare a Torino, dal momento che ora i rapporti con la dirigenza bianconera (soprattutto con Andrea Agnelli) sarebbero distesi. Tutto dipenderà dal futuro di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere.